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22.10.2026 21:08

Στη Λέσβο η Ζιλιέτ Μπινός για τα γυρίσματα της ταινίας «Merci Charlotte»

22.10.2026 21:08
Juliette-Binoche

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Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα γυρίσματα της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής «Merci Charlotte» στη Λέσβο, με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη Γαλλίδα ηθοποιό Ζιλιέτ Μπινός.

Με αφορμή την παρουσία της στο νησί, η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από παραλίες και τοποθεσίες που φιλοξένησαν τα γυρίσματα, ενώ αναφέρθηκε στον σκηνοθέτη της ταινίας, Μπερκούν Ογιά, και στην ηθοποιό Νίνα Μερίς. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά την ομάδα των συντελεστών της παραγωγής, την οποία υπογράφει η γαλλική εταιρεία Haut et Court.

Η ίδια ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μια ιστορία με άξονα το προσφυγικό στη Λέσβο

Στην ταινία, η Ζιλιέτ Μπινός υποδύεται τη Σαρλότ, μια 61χρονη γυναίκα που προσφέρει εθελοντική εργασία σε μη κυβερνητική οργάνωση στη Λέσβο. Η πλοκή εκτυλίσσεται στο νησί και επικεντρώνεται στη σχέση που αναπτύσσει η πρωταγωνίστρια με έναν νεαρό πρόσφυγα, με την προσφυγική πραγματικότητα να βρίσκεται στον πυρήνα της ιστορίας.

Το «Merci Charlotte» αποτελεί διεθνή συμπαραγωγή της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας, με τη συμμετοχή της ελληνικής εταιρείας Neda Film.

Η Λέσβος αποτελεί τον βασικό τόπο εξέλιξης της ιστορίας, συνδέοντας άμεσα την κινηματογραφική αφήγηση με το προσφυγικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί κεντρικό θέμα της ταινίας.

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