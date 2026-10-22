H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ξανά στο πλατό για το σίκουελ του «The Family Stone»

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Τα γυρίσματα της συνέχειας της θρυλικής ταινίας «The Family Stone» ξεκίνησαν επίσημα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Ντέρμοτ Μαλρόνι εθεάθησαν στο σετ για τις πρώτες τους σκηνές. Μαζί τους επέστρεψαν και άλλα μέλη του αρχικού καστ, όπως η Ρέιτσελ Μακ’Ανταμς, ο Κρεγκ Τ. Νέλσον, ο Τάιρον Τζορντάνο, ο Πολ Σνάιντερ, ο Λουκ Γουίλσον, η Κλερ Ντέινς και ο Μπράιαν Γουάιτ. Παράλληλα εντάχθηκε η Μάγκι Σιφ .
Η νέα παραγωγή της Searchlight Pictures διαδραματίζεται 20 χρόνια μετά το θάνατο της Sybil Stone, της αγαπημένης μητέρας της οικογένειας, την οποία είχε υποδυθεί η Νταϊάν Κίτον.
Σύμφωνα με την περιγραφή, «η οικογένεια Stone επανενώνεται για τις γιορτές των Χριστουγέννων, όμως ο πατέρας Kelly, επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη: είναι ξανά ερωτευμένος και προσκαλεί τη νέα του σύντροφο να γνωρίσει τα παιδιά του».
Στο ρόλο της εκλεκτής της καρδιάς του είναι η βραβευμένη με Emmy Τζιν Σμαρτ.
Στο τιμόνι του φιλμ βρίσκεται ξανά ο Τόμας Μπεζούκα, ο οποίος είχε υπογράψει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της πρώτης ταινίας.
Στην ομάδα της παραγωγής συμμετέχει ο Μάικλ Λόντον, παραγωγός και του αρχικού φιλμ, μαζί με τη Σάνον Γκόλντινγκ για την Groundswell Productions, καθώς και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με την ‘Αλισον Μπένσον μέσω της εταιρείας Pretty Matches Productions.
Σημειώνεται ότι η πρωτότυπη ταινία κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2005 από την 20th Century Fox σημειώνοντας εισπράξεις πάνω από 92 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ η Πάρκερ είχε κερδίσει υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.
Όπως αναφέρει το περιοδικό ELLE, προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του φιλμ.
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