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22.10.2026 12:10

Γιώργος Κιμούλης: Σήμερα η εκδίκαση της αγωγής κατά Ζέτας Δούκα, Δώρας Χρυσικού και Νίκου Ψαρρά – Ζητά 700.000 ευρώ

22.10.2026 12:10
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Στο Μονομελές Πρωτοδικείο εκδικάζεται σήμερα (22/10) η αγωγή που έχει καταθέσει ο Γιώργος Κιμούλης κατά της Ζέτας Δούκα, της Δώρας Χρυσικού και του Νίκου Ψαρρά, με την οποία διεκδικεί περίπου 700.000 ευρώ για δυσφήμιση μέσω του Τύπου.

Όπως ειπώθηκε στο Happy Day, η διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 9:00, με την παρουσία και των δύο πλευρών, έπειτα από την αναβολή που είχε δοθεί την 1η Οκτωβρίου.

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, όταν η Ζέτας Δούκα τον είχε καταγγείλει σε τηλεοπτική της εμφάνιση για λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία κατά τη συνεργασία τους στο θέατρο, το 2008.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης θεώρησε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις της έθιξαν την τιμή και την υπόληψή του και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.

Το ποινικό σκέλος της υπόθεσης έχει διαχωριστεί από την αστική διεκδίκηση, ενώ η εκδίκαση της αγωγής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, «Super Κατερίνα», ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος βρέθηκε στο δικαστήριο ως μάρτυρας υπέρ του Γιώργου Κιμούλη.

Ο ηθοποιός επιβεβαιώνει ότι είχε ακυρωθεί θεατρική παράσταση στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχει μαζί του, εξαιτίας όσων είχαν ειπωθεί στα μέσα ενημέρωσης.

Όπως διευκρίνισε η δημοσιογράφος, ο ηθοποιός δεν έχει γνώση για το περιστατικό που αποτέλεσε την αφετηρία της διαμάχης, αλλά για την ακύρωση της παράστασης.

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