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22.10.2026 10:37

Γιάννης Βογιατζής: «Δεν έκανα ποτέ καταχρήσεις γιατί είχα μια μάνα σοφή και τηρούσα τις αρχές της» (Video)

22.10.2026 10:37
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Το «μυστικό» της μακροζωίας κλήθηκε να αποκαλύψει ο Γιάννης Βογιατζής ο οποίος διανύει το 100ό έτος της ηλικίας του, με τον ηθοποιό να επισημαίνει ότι ουδέποτε έκανε καταχρήσεις, ενώ τηρούσε ευλαβικά τις αρχές της μητέρας του την οποία χαρακτηρίζει σοφή.

Σε συνέντευξή στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», ο ηθοποιός εξήγησε πως δεν ακολουθούσε ποτέ συγκεκριμένο πρόγραμμα γυμναστικής και άσκησης, ωστόσο, σε ό,τι κι αν έκανε, φρόντιζε να υπάρχει πάντα ένα μέτρο.

«Βοήθησε πολύ το διάβασμα. Δεν ήμουν ποτέ κοιλιόδουλος, ίσως κι αυτό με βοήθησε. Καταχρήσεις δεν έκανα. Καμιά φορά έπινα, αλλά όχι οινόπνευμα που λένε. Θα έπινα ένα πολύ ωραίο κρασί. Αυτό το παν μέτρον άριστον, είναι σωστά βαλμένο. Εγώ δεν έκανα καταχρήσεις εκ των πραγμάτων, γιατί είχα μια μάνα σοφή. Ό,τι μου έλεγε ήξερα ότι ήταν χρυσάφι. Και τηρούσαμε τις αρχές της μάνας μου. Θυμάμαι πάντοτε τη μάνα μου να λέει “πάλι δεν θέλω να φάω, δεν έχω όρεξη”. Έκανε ότι δεν ήθελε να φάει, για να φάνε τα δύο αγόρια της, εγώ και ο αδελφός μου. Παρίστανε ότι δεν πεινούσε», εξομολογήθηκε συγκινημένος.

Αναφερόμενος στην καριέρα του στην υποκριτική, ο Γιάννης Βογιατζής τόνισε ότι ήταν πλήρως αφοσιωμένος στη δουλειά του, ενώ δηλώνει τυχερός που έζησε τη «χρυσή» εποχή του κινηματογράφου

«Όταν είχα γύρισμα την επόμενη μέρα, δεν κοιμόμουν τη νύχτα. Ήμουν στο κείμενο. Αισθάνομαι ευτυχής που έζησα αυτή τη ζωή του ελληνικού κινηματογράφου, του ελληνικού θεάτρου γιατί γνώρισα ανθρώπους σωστούς, αληθινούς και από αυτούς έκρινα πολλά πράγματα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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