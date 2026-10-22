Νίκος Ορφανός: «Δεν με γεμίζει το θέατρο όπως παλιά – Πολύ πιθανό η παράσταση που κάνω τώρα να είναι η τελευταία μου» (Video)

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Το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει το θέατρο εξετάζει σοβαρά ο Νίκος Ορφανός, καθώς -όπως αποκάλυψε- δεν τον γεμίζει πλέον, όπως παλαιότερα, ενώ δυσανασχετεί, πια, με τη βραδινή εργασία, καθώς δυσκολεύει την καθημερινότητα με την οικογένειά του.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η παράσταση «Μάνα Μητέρα Μαμά» όπου πρωταγωνιστεί αυτόν τον καιρό, ενδέχεται να αποτελέσει την τελευταία του θεατρική δουλειά.

«Δεν ξέρω τι θα κάνω, γιατί έχω διάφορα άλλα πράγματα στο μυαλό μου. Εγώ έχω και μια άλλη εργασία που δεν έχει σχέση με το θέατρο, αλλά είναι εξίσου δημιουργική και γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια μπαλαντζάρω. Είμαι με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω. Πέρυσι σεζόν δεν δούλεψα καθόλου. Δεν έκανα τίποτα το καλλιτεχνικό. Είπα θα κάνω μια αγρανάπαυση, γιατί είχα κουραστεί κιόλας από τον χειμώνα που είχα και το θέμα με την υγεία μου, γιατί έκανα και δύο παραστάσεις. Είχα και πολλά πράγματα. Νομίζω είναι πολύ πιθανό ίσως το “Μάνα Μητέρα Μαμά” να είναι η τελευταία μου παράσταση και να κλείσω την πόρτα. Δεν με γεμίζει πολύ το θέατρο όπως παλιά και είναι και ωραία συνεργασία αυτή να ολοκληρώσω έναν ωραίο κύκλο. Έχω στο μυαλό μου να κάνω άλλα πράγματα εξίσου δημιουργικά και επειδή τα τελευταία χρόνια και με την οικογένεια δυσανασχετώ με τη βραδινή εργασία, είμαι πολύ πρωινός τύπος κιόλας. 6-6:30 το πρωί είμαι στο πόδι. Μ’ αρέσει να κερδίζω τη μέρα. 10:30 ξαπλώνω, πέφτω για ύπνο» είπε αρχικά.

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στα παιδικά του χρόνια, ο Νίκος Ορφανός τόνισε ότι αυτά δεν αποτέλεσαν μια ευτυχισμένη περίοδο στη ζωή του, επισημαίνοντας ότι δεν θα ήθελε να επιστρέψει σε εκείνη την ηλικία.

Παρά τις δυσκολίες που βίωσε στο οικογενειακό του περιβάλλον, σημείωσε ότι έχει επεξεργαστεί εκείνες τις εμπειρίες του, ενώ βρίσκει στήριγμα στην οικογένεια που ο ίδιος δημιούργησε.

«Δεν είχα ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. Είχα μία παρέα που ένας στήριζε τον άλλον. Δεν θα ήθελα να γίνω ξανά παιδί, ούτε έφηβος νομίζω. Αν τα παιδικά χρόνια είναι η αληθινή μας πατρίδα, όπως πολύ ωραία είχε γράψει κάποιος, εγώ νομίζω είμαι ένας άπατρις. Δεν θα ‘θελα να τα ξαναζήσω. Δεν περνούσα καλά στο σπίτι μου. Δεν υπάρχει λόγος να το πούμε. Το έχω διαχειριστεί, το έχω ξεπεράσει. Είμαι πολύ καλά. Δεν έχω τραύματα ή τίποτα τέτοιο. Έχω κάποιες στενοχώριες που θα με συνοδεύουν πάντα, αλλά εντάξει, πάμε παρακάτω. Κατάφερα να τις ξεπεράσω με τη δική μου οικογένεια» τόνισε.

Μιλώντας, τέλος, για τη σχέση με τα παιδιά του και τη στάση που επιλέγει να κρατά ως πατέρας, ο ηθοποιός εξήγησε ότι προσπαθεί να προσφέρει στον γιο του όσα θα ήθελε να είχε ο ίδιος όταν ήταν παιδί από τον δικό του πατέρα, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ανάγκη να υπάρχουν όρια και ουσιαστική επικοινωνία.

«Εγώ προσπαθώ πάντα να είμαι ο μπαμπάς που θα ήθελε να έχει ο μικρός Νίκος αν ήταν τώρα μικρός. Μπορεί και αυτό να είναι λάθος. Από εκεί και πέρα πάντα αφουγκράζεσαι την κατάσταση. Μπαίνεις τώρα σε μια φάση που προσπαθείς λίγο να διαφυλάξεις κάποια όρια για να μην φαίνεται το πράγμα ότι είναι ξέφραγο και το μεγάλο στοίχημα που έχουμε όλοι οι γονείς, πώς να ενημερώσουμε τα παιδιά μας για να διαχειριστούν σωστά αυτό το χαοτικό τσουβάλιασμα του διαδικτύου που τους έρχεται κατά κύματα. Νομίζω ο μόνος τρόπος είναι να είσαι πάντα εκεί με μια ηρεμία. Δηλαδή, το μεγαλύτερο λάθος που νομίζω μπορεί να κάνει ένας γονιός είναι να είναι συνέχεια με μια επίκριση. Να νομίζει ότι είναι ένα είδος αστυνομίας» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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