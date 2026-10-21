Σάρον Στόουν: Οι προτάσεις για δουλειά εξαφανίστηκαν μετά το εγκεφαλικό – «Δεν είχα καθόλου χρήματα»

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Τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε το εγκεφαλικό επεισόδιο και η εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή περιέγραψε η Σάρον Στόουν, 25 χρόνια μετά την περιπέτεια της υγείας της. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι, ενώ έδινε μάχη για να ανακτήσει βασικές λειτουργίες της, οι επαγγελματικές προτάσεις σταμάτησαν και οι οικονομίες μιας ολόκληρης καριέρας χάθηκαν.

Σε συνέντευξή της στο ισπανικό ELLE, η 68χρονη σταρ μίλησε για τη μακρά και δύσκολη διαδρομή της αποκατάστασής της, η οποία χρειάστηκε επτά χρόνια. Όπως εξήγησε, έπρεπε να μάθει ξανά να περπατά, να μιλά και να διαβάζει, ενώ, μέχρι να τα καταφέρει, η επαγγελματική της ζωή είχε μείνει πολύ πίσω.

«Κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, κατάφερα να αναρρώσω, αλλά οι προτάσεις για δουλειά εξαφανίστηκαν. Εκείνη την εποχή, αν ήσουν γυναίκα και σου συνέβαινε κάτι, τελείωνες», ανέφερε αρχικά η Σάρον Στόουν και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ή τείνουν να ξεχνούν τις αόρατες αναπηρίες».

Η ηθοποιός στάθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι αντιλαμβάνονταν την προσωπικότητά της, εξηγώντας ότι η εικόνα της δεν άφηνε περιθώρια να γίνει κατανοητή η ευάλωτη πλευρά της. «Νομίζω ότι οι γυναίκες που θεωρούνται όμορφες και έξυπνες αντιμετωπίζονται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, σχεδόν σαν το ένα χαρακτηριστικό να αναιρεί το άλλο. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ να καταλάβουν ότι είμαι μια εύθραυστη καλλιτέχνιδα, σωματικά μικροκαμωμένη, ντροπαλή, ιδιωτική, μοναχική, γλυκιά, ευαίσθητη και συμπονετική».

Sharon Stone says 'the job offers dried up' after she suffered a stroke and brain haemorrhage and she still has seizures 25 years on https://t.co/FsdUZ5sJ2e — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 21, 2026

Οι οικονομίες των 18 εκατομμυρίων δολαρίων που χάθηκαν

Εκτός από την επαγγελματική ανατροπή, η Στόουν βρέθηκε αντιμέτωπη και με μια τεράστια οικονομική απώλεια. Όπως υποστήριξε, άνθρωποι από το περιβάλλον της διαχειρίστηκαν με κακόβουλο ή λανθασμένο τρόπο τα χρήματά της, την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να αναρρώσει.

«Οι άνθρωποι εκμεταλλεύτηκαν την κατάστασή μου εκείνη την περίοδο», υποστήριξε. «Είχα αποταμιεύσει 18 εκατομμύρια δολάρια χάρη σε όλη την επιτυχία μου, αλλά όταν κατάφερα να ξαναμπώ στον τραπεζικό μου λογαριασμό, είχαν εξαφανιστεί όλα. Δεν είχα καθόλου χρήματα», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός περιέγραψε και τη σοβαρότητα της αιμορραγίας, η οποία είχε δραματικές συνέπειες για την εγκεφαλική της λειτουργία. «Αιμορραγούσα στον εγκέφαλό μου για εννέα ημέρες, οπότε ο εγκέφαλός μου μετακινήθηκε προς το μπροστινό μέρος του κεφαλιού μου. Δεν βρισκόταν στη θέση που ήταν προηγουμένως μέσα στο κεφάλι μου». Όπως εξήγησε, οι αλλαγές επηρέασαν πολλές από τις αισθήσεις της, αλλά και την ικανότητά της να διαβάζει.

«Η όσφρησή μου, η όρασή μου, η αφή μου. Δεν μπορούσα να διαβάσω για μερικά χρόνια. Τα πράγματα είχαν παραμορφωθεί και έβλεπα χρωματικά μοτίβα. Πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι θα πέθαινα», εξήγησε.

Η μάχη για την επιβίωση και την αποκατάστασή της επηρέασε βαθιά και την κοσμοθεωρία της. Όπως αποκάλυψε, μια συζήτηση με έναν βουδιστή μοναχό τής έδωσε έναν διαφορετικό τρόπο να αντιληφθεί όσα είχε περάσει.

«Ένας βουδιστής μοναχός μού είπε ότι είχα μετενσαρκωθεί στο ίδιο μου το σώμα. Βίωσα τον θάνατο και μετά με επανέφεραν», δήλωσε.

Σήμερα, η Σάρον Στόουν λέει ότι έχει επιλέξει να προχωρά χωρίς να αφήνει την πικρία και τον θυμό να καθορίζουν τη ζωή της. «Αποφάσισα να μην προσκολληθώ στην ασθένεια, ούτε στην πικρία ή στον θυμό. Αν δαγκώσεις τον σπόρο της πικρίας, δεν σε αφήνει ποτέ. Αλλά αν κρατήσεις την πίστη, ακόμη κι αν αυτή η πίστη έχει το μέγεθος ενός κόκκου σιναπιού, θα επιβιώσεις. Έτσι, τώρα ζω για τη χαρά. Ζω με σκοπό», κατέληξε.

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