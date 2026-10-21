Κέιτ Μίντλετον: Εντυπωσιακή εμφάνιση στο δείπνο προς τιμήν του Σουλτάνου του Ομάν – Με δημιουργία Elie Saab και την τιάρα Lover’s Knot

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Ο βασιλιάς Κάρολος παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, προς τιμήν του Σουλτάνου του Ομάν, Χάιθαμ μπιν Ταρίκ, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό Hello!, η παρουσία του Σουλτάνου στη χώρα αποτελεί την πρώτη κρατική επίσκεψη ηγεμόνα του Ομάν έπειτα από 44 χρόνια.
Μεταξύ των 160 καλεσμένων που συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα St George’s Hall, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ξεχώρισαν για την κομψότητά τους, συνοδεύοντας το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας.
Το παρών στο επίσημο δείπνο έδωσαν επίσης ο Βρετανός Πρωθυπουργός ‘Αντι Μπέρναμ, η επικεφαλής της MI6, Μπλέιζ Μετρεουέλι, η πριγκίπισσα ‘Αννα με τον σύζυγό της Σερ Τιμ Λόρενς, καθώς και ο δούκας και η δούκισσα του Γκλόστερ.
Για την ξεχωριστή βραδιά, η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε μια δημιουργία του Λιβανέζου σχεδιαστή Elie Saab σε απαλό κίτρινο χρώμα την οποία συνδύασε με την αγαπημένη της διαμαντένια τιάρα Lover’s Knot, κατασκευασμένη από τον οίκο Garrard το 1913.
Παράλληλα, έφερε το Βασιλικό Οικογενειακό Τάγμα του βασιλιά Καρόλου καθώς και την κορδέλα και τον αστέρα του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσαν ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και ένα βραχιόλι από τη συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ, χρυσό clutch Anya Hindmarch και γόβες Aquazzura σε χρυσή απόχρωση με παγιέτες.
Λίγο πριν εισέλθουν στην αίθουσα για το επίσημο δείπνο, το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας φωτογραφήθηκε στο Frogmore House. Το ασπρόμαυρο πορτρέτο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου φωτογράφου Γκρεγκ Ουίλιαμς.
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