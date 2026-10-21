Έγκυος στο δεύτερο παιδί της η Σάσα Μπάστα (Video)

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Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Σάσα Μπάστα, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

«Μια εμφάνιση με διπλή σημασία. Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν. Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες» έγραψε κάτω από δυο φωτογραφίες από το πλατό της εκπομπής «The 2night Show» στις οποίες πόζαρε δείχνοντας την κοιλιά της.

Η ίδια άφησε να εννοηθεί πως βιώνει μία ιδιαίτερη περίοδο, με τους διαδικτυακούς της φίλους που αντιλήφθηκαν πως αναφερόταν εμμέσως στην εγκυμοσύνη της, να στέλνουν τις πιο εγκάρδιες ευχές τους.

Η τραγουδίστρια απάντησε, μάλιστα, σε μερικά από αυτά τα σχόλια αφήνοντας καρδιές και χωρίς να διαψεύδει το ευτυχές γεγονός.

Η Σάσα Μπάστα έχει ήδη αποκτήσει μία κόρη με τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά, ενώ σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» είχε εμφανιστεί θετική στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά της.

«Βασικά η κόρη μου με έχει κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Πιο πολύ μπορώ να επικοινωνώ πλέον με τα παιδιά παρά με τους μεγάλους. Προφανώς και μου ζητάει αδερφάκι. Πιστεύω, όταν είναι η κατάλληλη ώρα, καλώς να έρθει» είχε δηλώσει στις 23 Σεπτεμβρίου.

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