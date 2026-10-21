Χάρης Ρώμας: «Δεν θα κάνω το χατίρι στους haters, θα παραμείνω κουκλάκι ζωγραφιστό για πολλά χρόνια ακόμα» (Video)

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Στους ανθρώπους που συνηθίζουν να σχολιάζουν αρνητικά την εξωτερική εμφάνιση διασήμων καθώς μεγαλώνουν, αναφέρθηκε ο Χάρης Ρώμας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για άτομα που χλευάζοντας τις αλλαγές στην εικόνα των άλλων, στην πραγματικότητα, προσπαθούν να ξορκίσουν τον δικό τους φόβο για το πέρασμα του χρόνου και τα γηρατειά.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος έφερε, μάλιστα, ως παραδείγματα την Μπριζίτ Μπαρντό και τον Αλέν Ντελόν, ενώ ξεκαθάρισε με μπόλικη δόση χιούμορ ότι δεν σκοπεύει να κάνει το χατίρι στους haters, καθώς θα παραμείνει «ένα κουκλάκι ζωγραφιστό για πολλά χρόνια ακόμα», χρησιμοποιώντας μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις του «πλαστικού χειρουργού Γεράσιμου Μαντούβαλου», τον οποίο υποδύθηκε στη σειρά «Λίφτινγκ».

«Να είσαι σίγουρος ότι με το που το βγάλεις κάποιοι haters θα γράψουν από κάτω ”πώς έγινε έτσι ο κ…γερος”. Γιατί υπάρχουν πάντα αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν στον ηλικιακό ρατσισμό και θρέφονται επειδή υστερούν, γιατί υστερούν κιόλας εμφανισιακά και θεωρούν ότι η μεγάλη τους νίκη είναι το γήρας των άλλων. Απόδειξη ότι είναι γεμάτο το Youtube από stars που δείχνει πώς ήταν και πώς έγιναν. Λες και δεν ήταν φυσικό η Μπριζίτ Μπαρντό πριν πεθάνει να γίνει γριά, αυτή η πανέμορφη γυναίκα. Δεν ήταν φυσικό ο Αλέν Ντελόν, που ήταν ο πιο όμορφος άντρας του κόσμου, να γίνει γέρος. Αλλά ο κόσμος γιατί αρέσκεται; Γιατί το Youtube είναι γεμάτο ”πώς ήταν και πώς έγινε”; Γιατί ξορκίζουν τον δικό τους φόβο. Πολλοί εξ αυτών ούτε καν υπήρξαν Αλέν Ντελόν και Μπριζίτ Μπαρντό. Λένε ”εδώ το έπαθε ένας προβεβλημένος άνθρωπος, όπως ο Χάρης Ρώμας”. Δεν θα κάνω το χατίρι σε αυτούς τους haters, θα παραμείνω ένα κουκλάκι ζωγραφιστό για πολλά χρόνια ακόμα, έτσι για να σκάσουν οι haters» ανέφερε, μεταξύ άλλων, καλεσμένος στο K-Zone Vidcast.

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