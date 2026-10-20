Στην Πάρο ο Νίκος Καρβέλας – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη ρήξη με την Άννα Βίσση (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην Πάρο εντοπίστηκε ο Νίκος Καρβέλας, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την έντονη διαμάχη του με την Άννα Βίσση.

Τα σχετικά πλάνα προβλήθηκαν την Τρίτη, 20/10, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον συνθέτη να καταγράφεται σε παραλία του νησιού, χωρίς να προχωρά σε δηλώσεις.

Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να αξιολογεί προσεκτικά τις εξελίξεις και να προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του. Για τους ελέγχους που αφορούν τα οικονομικά του, έχει διαμηνύσει πως δεν έχει τίποτα να φοβηθεί.

Ο συνθέτης έχει γνωστοποιήσει, επίσης, πως θα έχει τον τελικό λόγο για την ερμηνεία των εκατοντάδων τραγουδιών του που έχει πει η Άννα Βίσση, καθώς πλέον θα απαιτείται η έγκρισή του.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται και ο έλεγχος της ΑΑΔΕ για οικονομικές εκκρεμότητες που φέρονται να ανέρχονται σε 850.000 ευρώ. Ο Νίκος Καρβέλας έχει αρνηθεί τις αιτιάσεις περί φορολογικών παραβάσεων, στρέφοντας τα πυρά του και σε πρόσωπα από το περιβάλλον της τραγουδίστριας.

Από την πλευρά της, η Άννα Βίσση φέρεται να έχει αποφασίσει την καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης στους μουσικούς της για τη χαμένη σεζόν.

Διαβάστε επίσης:

Έρικ Ντέιν: «Πήρα κάθε ναρκωτικό που μπορεί να φανταστεί κανείς» – Αποκαλύψεις για τη «σκοτεινή του περίοδο» σε μεταθανάτια αυτοβιογραφία

Ο πρίγκιπας Χάρι ξεκαθαρίζει ότι θέλει να συμφιλιωθεί με Κάρολο και Ουίλιαμ: «Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να διορθώσουν τις σχέσεις τους, εγώ θέλω»

Σοκαρισμένη η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αποκάλυψε ότι δεν έχει τελικά σκλήρυνση κατά πλάκας: «Έγινε λάθος διάγνωση, αλλά κάτι έχω, δεν μπορώ να περπατήσω»











