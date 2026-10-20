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20.10.2026 17:43

Έρικ Ντέιν: «Πήρα κάθε ναρκωτικό που μπορεί να φανταστεί κανείς» – Αποκαλύψεις για τη «σκοτεινή του περίοδο» σε μεταθανάτια αυτοβιογραφία  

20.10.2026 17:43
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Ο ηθοποιός του Grey ‘s Anatomy, Έρικ Ντέιν, αποκαλύπτει την εκπληκτική ποσότητα ναρκωτικών που έκανε κατά τη διάρκεια είκοσι ετών, στην επερχόμενη μεταθανάτια αυτοβιογραφία με τίτλο “My Book of Days: A Memoir in Moments”.

Σύμφωνα με ένα απόσπασμα που δημοσιεύει το People, ο ηθοποιός, ο οποίος απεβίωσε τον Φεβρουάριο μετά από μια έντονη μάχη με την ALS, αποκάλυψε τον αγώνα του με τον εθισμό.

Στα απομνημονεύματα, ο Έρικ ομολοηεί: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ναρκωτικό που να μην έχω δοκιμάσει».

«Αυτήν την αποκαλώ σκοτεινή μου περίοδο», συνέχισε, «έκανα οντισιόν για μερικούς ρόλους, κέρδισα μερικούς, αλλά κυρίως έκανα χρήση ναρκωτικών».

​Ο Έρικ ανέφερε λεπτομερώς: «Έπινα υπερβολικά αλκοόλ, έκανα χρήση ό,τι ναρκωτικού μπορεί να φανταστεί κανείς».

«Αλκοόλ, χόρτο, LSD. Ηρωίνη. Κοκαΐνη. Μανιτάρια. Μεσκαλίνη. Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. Κρακ. Παυσίπονα. Χούφτες παυσίπονα. Κουβάδες παυσίπονα. Vicodine, Percocet, Οξυκωδόνη, ό,τι υπάρχει στην αγορά.»

«Όλες τις βενζοδιαζεπίνες. Xanax. Valium. Όλα τα μυοχαλαρωτικά. Όλα διεγερτικά. Adderall. Ritalin», πρόσθεσε.

Ο Έρικ μοιράστηκε επίσης ότι λόγω του εθισμού του, πήγε σε κέντρο αποτοξίνωσης πέντε φορές και ακόμη και η «οικογένεια» του από το Grey’s Anatomy ανησυχούσε γι’ αυτόν λόγω του εθισμού του.

«Το σώμα μου καταρρέει. Πέφτω στους 77 κιλά, το πρόσωπό μου καταρρέει, τα μάτια μου θολώνουν, φαίνομαι αδύνατος. Γαμώτο, μοιάζω με ναρκομανή», έγραψε, προσθέτοντας, «Νιώθω άλλα μέλη του καστ να με κοιτάζουν. Είναι φίλοι μου. Η οικογένειά μου από την εργασία μου. Όχι. Η οικογένειά μου. Δεν με κρίνουν. Δεν φαίνονται θυμωμένοι. Φαίνονται ανήσυχοι. Φαίνονται λυπημένοι».

Αν και ο Έρικ «έμεινε νηφάλιος στο πλατό» μετά από πολλαπλές επισκέψεις σε κέντρο αποτοξίνωσης, παραδέχτηκε στα απομνημονεύματά του: «Σωματικά, φαίνομαι υγιής. Αλλά ψυχικά, είμαι καθ’ οδόν για να ξεφύγω».

Τα απομνημονεύματα του Έρικ, θα κυκλοφορήσουν τον Νοέμβριο.

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