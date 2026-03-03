search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 02:22
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 20:33

Έρικ Ντέιν: Από αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω ALS ο θάνατός του – Η επίσημη ανακοίνωση

03.03.2026 20:33
eric-dane-new-1

Συγκλονισμένος παραμένει ο καλλιτεχνικός κόσμος διεθνώς από την είδηση του θανάτου του ηθοποιού Έρικ Ντέιν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μόλις στα 52 του χρόνια, μετά από γενναία μάχη με τη νόσο ALS.

Ο σταρ του «Grey’s Anatomy» απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου 2026, με την επίσημη αιτία του θανάτου του να γίνεται γνωστή δύο εβδομάδες αργότερα.

Σύμφωνα με το People.com, το πιστοποιητικό θανάτου του ηθοποιού καταγράφει ως άμεση αιτία την αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) αναφέρεται ως υποκείμενη αιτία.

Πριν από το θλιβερό γεγονός, ο Έρικ Ντέιν είχε μοιραστεί δημόσια τη μάχη του με τη νόσο, δηλώνοντας στο People: «Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου καθώς προχωράμε σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο».

Παρά την ασθένειά του, είχε εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει τη δουλειά του, αναφέροντας: «Νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στο πλατό του Euphoria την επόμενη εβδομάδα. Σας παρακαλώ να δώσετε σε εμένα και την οικογένειά μου ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Διαβάστε επίσης:

Αντώνης Γούναρης: Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του – «Είναι ανησυχητικό, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση» (Video)

Μαρία Δεληθανάση: Εξώδικο στον Κώστα Δόξα για τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα (Video)

Diddy: Άλλαξε ξανά η ημερομηνία αποφυλάκισής του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η CIA σχεδιάζει να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν – Χερσαία επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας «τις επόμενες ημέρες»

middle-east-34
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χτύπημα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και την αμερικανική βάση στο Κατάρ – Το Ισραήλ έπληξε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

athanasopoulos-cepal
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

merz germania – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Η Ισπανία δεν πρέπει να υποστεί αρνητική μεταχείριση, αδικαιολόγητη η κριτική στον Στάρμερ

trump mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τραμπ για συμμετοχή Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Δεν με νοιάζει αν θα παίξει» – Η θέση της Τεχεράνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 01:05
trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η CIA σχεδιάζει να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν – Χερσαία επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας «τις επόμενες ημέρες»

middle-east-34
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χτύπημα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και την αμερικανική βάση στο Κατάρ – Το Ισραήλ έπληξε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

athanasopoulos-cepal
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

1 / 3