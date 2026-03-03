Έρικ Ντέιν: Από αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω ALS ο θάνατός του – Η επίσημη ανακοίνωση

Συγκλονισμένος παραμένει ο καλλιτεχνικός κόσμος διεθνώς από την είδηση του θανάτου του ηθοποιού Έρικ Ντέιν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μόλις στα 52 του χρόνια, μετά από γενναία μάχη με τη νόσο ALS.

Ο σταρ του «Grey’s Anatomy» απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου 2026, με την επίσημη αιτία του θανάτου του να γίνεται γνωστή δύο εβδομάδες αργότερα.

Σύμφωνα με το People.com, το πιστοποιητικό θανάτου του ηθοποιού καταγράφει ως άμεση αιτία την αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) αναφέρεται ως υποκείμενη αιτία.

After 'Grey's Anatomy' alum Eric Dane died following a battle with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) at age 53, his official cause of death has been confirmed. https://t.co/ge1hB5nZoy pic.twitter.com/juA5tRvBSX — E! News (@enews) March 3, 2026

Πριν από το θλιβερό γεγονός, ο Έρικ Ντέιν είχε μοιραστεί δημόσια τη μάχη του με τη νόσο, δηλώνοντας στο People: «Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου καθώς προχωράμε σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο».

Παρά την ασθένειά του, είχε εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει τη δουλειά του, αναφέροντας: «Νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στο πλατό του Euphoria την επόμενη εβδομάδα. Σας παρακαλώ να δώσετε σε εμένα και την οικογένειά μου ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

