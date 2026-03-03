search
Diddy: Άλλαξε ξανά η ημερομηνία αποφυλάκισής του

Νωρίτερα από ότι είχε αρχικά οριστεί αναμένεται να βγει από τη φυλακή ο Σον «Diddy» Κομπς, με την ημερομηνία αποφυλάκισής του να μεταφέρεται από για τις 25 Απριλίου 2028, αντί της 4ης Ιουνίου 2028, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέπεια της ένταξής του σε πρόγραμμα εντατικής απεξάρτησης από ουσίες, τον Νοέμβριο του 2025, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση της ποινής του.

«Έχει λάβει σοβαρά τη διαδικασία αποκατάστασης από την αρχή» δήλωσε εκπρόσωπός του, υπογραμμίζοντας ότι είναι «πλήρως αφοσιωμένος στη δουλειά του, επικεντρωμένος στην προσωπική του εξέλιξη και δεσμευμένος σε θετική αλλαγή».

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία αποφυλάκισης είχε αναθεωρηθεί και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2025, η ποινή του στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Φορτ Ντιξ στο Νιου Τζέρσεϊ παρατάθηκε από τις 8 Μαΐου 2028 στις 4 Ιουνίου 2028, έπειτα από παραβιάσεις κανονισμών της φυλακής.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Κομπς κατέθεσε έφεση ζητώντας την άμεση αποφυλάκισή του και είτε την ανατροπή της καταδίκης είτε τη μείωση της ποινής. Στα δικαστικά έγγραφα υποστηρίζεται ότι η εισαγγελική αρχή δεν απέδειξε επαρκώς την υπόθεση, με τον συνήγορό του να χαρακτηρίζει την αρχική ποινή αυστηρή και αντισυνταγματική. Οι εισαγγελικές Αρχές αντιτάχθηκαν στην έφεση τον Φεβρουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σον «Diddy» Κομπς βρίσκεται στη φυλακή από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν συνελήφθη με κατηγορίες που περιλάμβαναν συνωμοσία για εκβιασμό, σωματεμπορία με χρήση βίας, απάτη ή εξαναγκασμό και μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία.

Καταδικάστηκε, ωστόσο, για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία και αθωώθηκε για τις υπόλοιπες.

