ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 17:35
22.05.2026 16:26

Ο Κοργιαλάς είδε Μουτσάτσου με Καρυστιανού με το «Μια φορά» και… θέλει να αλλάξει επάγγελμα

Με έκπληξη ο Δημήτρης Κοργιαλάς, συνθέτης του πολύ γνωστού τραγουδιού «Μια φορά» το οποίο έχει ερμηνεύσει μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου, άκουσε να αποτελεί μουσικό «χαλί» της παρουσίασης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, χθες Πέμπτη στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται πως το τραγούδι ακούστηκε ενώ η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια ήταν στη σκηνή για την τοποθέτηση της.

Με άκρως καυστικό τρόπο, ο Δημήτρης Κοργιαλάς σχολιάζει σε ανάρτησή του το θέαμα καθώς και τη χρήση του τραγουδιού από έναν κομματικό φορέα.

«Ξύπνησα, έφτιαξα καφέ, άνοιξα και τον υπολογιστή να δω τα νέα και διαπίστωσα ότι όσο δούλευα το βράδυ η καριέρα μου είχε τελειώσει……. δε πειράζει….. ψαράς….. ΨΑΡΑΣ!!!!!! Δε με χαλάει!!! Καλημέρα σας!!!!».

Στα «μαλακά» οι δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία με το βυζαντινό δικέφαλο αετό στην Αγία Σοφία – Δέκα μήνες με αναστολή

Η «Ωραία Ελένη» Λουπίτα Νιόνγκο υπερασπίζεται τις επιλογές του Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια» εν μέσω σκληρών επικρίσεων

Σόου έκαναν τη σφαγή οι Ισραηλινοί: Στρατιώτες παρακολουθούν βίντεο με την ισοπέδωση χωριών στον Λίβανο και ζητωκραυγάζουν

Παράσυρση πεζού στη Χαλκιδική: Νεκρός 45χρονος, σοκαρισμένος δηλώνει ο οδηγός του ΙΧ

Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία βλέπουν οι Αρχές μετά την ταυτοποίηση της σορού του 33χρονου γιατρού

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

