Ο Κοργιαλάς είδε Μουτσάτσου με Καρυστιανού με το «Μια φορά» και… θέλει να αλλάξει επάγγελμα

Με έκπληξη ο Δημήτρης Κοργιαλάς, συνθέτης του πολύ γνωστού τραγουδιού «Μια φορά» το οποίο έχει ερμηνεύσει μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου, άκουσε να αποτελεί μουσικό «χαλί» της παρουσίασης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, χθες Πέμπτη στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη.
Υπενθυμίζεται πως το τραγούδι ακούστηκε ενώ η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια ήταν στη σκηνή για την τοποθέτηση της.
Με άκρως καυστικό τρόπο, ο Δημήτρης Κοργιαλάς σχολιάζει σε ανάρτησή του το θέαμα καθώς και τη χρήση του τραγουδιού από έναν κομματικό φορέα.
«Ξύπνησα, έφτιαξα καφέ, άνοιξα και τον υπολογιστή να δω τα νέα και διαπίστωσα ότι όσο δούλευα το βράδυ η καριέρα μου είχε τελειώσει……. δε πειράζει….. ψαράς….. ΨΑΡΑΣ!!!!!! Δε με χαλάει!!! Καλημέρα σας!!!!».
