Πάρτι σε ιταλικό νησί όπου παρευρέθηκε ο Μικ Τζάγκερ διεκόπη απότομα από «ντου» της αστυνομίας

Ένα πάρτι στο οποίο παρευρέθηκε ο Μικ Τζάγκερ διεκόπη από την ιταλική αστυνομία λόγω των τοπικών κανόνων που απαγορεύουν τη μουσική τις Τετάρτες.

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones γιόρταζε με το καστ της επερχόμενης ταινίας Three Incestuous Sisters, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Ντακότα Τζόνσον, Τζέσι Μπάκλεϊ, Σίρσα Ρόναν και Τζος Ο’Κόνορ, αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ηθοποιοί και το συνεργείο γιόρταζαν το τέλος των γυρισμάτων σε έναν χώρο στο μικρό νησί Στρόμπολι, στα ανοιχτά των ακτών της Σικελίας, πριν η αστυνομία διακόψει το πάρτι.

Η επικεφαλής του τουριστικού γραφείου του Στρόμπολι, Ρόζα Ολίβα, επιβεβαίωσε το περιστατικό και επέκρινε την ενέργεια της αστυνομίας ως «τιμωρητική παρέμβαση».

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, η μουσική έπαιζε από ένα μικρό ηχείο σε λογική ένταση, όταν διακόπηκε από τους Καραμπινιέρους.

Η απαγόρευση της αστυνομίας αντιμετωπίστηκε με σύγχυση από τους καλεσμένους, οι οποίοι δέχτηκαν απρόθυμα το αίτημα των αστυνομικών, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Η Ολίβα το χαρακτήρισε «ένα ακόμη σημάδι ότι μια περιοχή, αντί να εκτιμάται και να υποστηρίζεται μετά από έναν χειμώνα σοβαρών ελλείψεων και παραμέλησης, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση ακόμη και στις στιγμές κοινωνικής συγκέντρωσης και ορατότητας».

Αναφερόμενη στον Δήμαρχο του Λίπαρι, Ρικάρντο Γκούλο, είπε ότι «θα περίμενε κανείς ένα καλωσόρισμα στους καλεσμένους ή τουλάχιστον έναν χαιρετισμό και ένα ευχαριστώ για την καθοριστική τους συμβολή» στην τοπική οικονομία.

Το Στρόμπολι είναι ένα από τα πολλά νησιά των Αιολίδων που εμπίπτουν στη διοίκηση του Λίπαρι και επηρεάζονται από την απαγόρευση της μουσικής που έθεσε ο δήμαρχος.

Η ταινία σκηνοθετείται από την Άλις Ρόρβαχερ, η οποία έχει προταθεί στο παρελθόν για τον Χρυσό Φοίνικα, το κορυφαίο βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Το «Three Incestuous Sisters» αποτελεί την πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία της Ιταλίδας δημιουργού, η οποία έχει βραβευτεί δύο φορές στις Κάννες για τις ταινίες «The Wonders» (2014) και «Happy as Lazzaro» (2018). Bασίζεται στο ομώνυμο εικονογραφημένο γοτθικό μυθιστόρημα της Νιφενέγκερ και αφηγείται την ιστορία τριών αδελφών που ζουν απομονωμένες, μέχρι την άφιξη του γιου ενός φαροφύλακα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Τζάγκερ θα υποδυθεί τον φαροφύλακα ενώ ο Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor) τον γιο του.

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι έχει επίσης επιλεγεί για την ταινία, επτά δεκαετίες αφότου η μητέρα της, Ίνγκριντ Μπέργκμαν, πρωταγωνίστησε στο «Στρόμπολι» (1950), σε σκηνοθεσία του πατέρα της, Ρομπέρτο ​​Ροσελίνι.

Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από ένα ταξίδι στο ενεργό ηφαίστειο του νησιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι εργαζόταν στην ταινία «όπου οι γονείς μου […] ερωτεύτηκαν το 1949».

