ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 15:36
22.05.2026 14:55

Η Έλενα Χαραλαμπούδη εξιστορεί πώς ξεκίνησε η συνεργασία με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα

Στο «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ήταν καλεσμένη η Έλενα Χαραλαμπούδη το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου. Η ηθοποιός μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία της αλλά και για το πώς ξεκίνησε η συνεργασία με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα.

«Δεν το φανταζόμουν ποτέ, δεν το ονειρευόμουν ποτέ»

Σε ερώτηση για το αν περίμενε όλη αυτή την ανοδική πορεία, αν την ονειρευόταν, η Έλενα Χαραλαμπούδη απάντησε: «Δεν το φανταζόμουν ποτέ, δεν το ονειρευόμουν ποτέ, δεν ήθελα όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν το σκεφτόμουν καν».

«Απλά ήθελα να κάνω πράγματα που αγαπώ. Ήθελα δηλαδή να κάνω πράγματα που με γεμίζουν, πράγματα που γεμίζουν τους υπόλοιπους. Μου αρέσει δηλαδή που βλέπω τους ανθρώπους να γελάνε. Μου αρέσει που βλέπω τους ανθρώπους όταν είμαι στο θέατρο από κάτω, στο κοινό, να ονειρεύονται. Να τους κάνω να ονειρεύονται», πρόσθεσε η κωμικός.

Το Οικονομικό της Νομικής

Στη συνέχεια, αναγνώρισε ότι η επιλογή της να μπει στο Οικονομικό της Νομικής αποδείχθηκε λάθος. Όπως εξήγησε, εκείνο που την ενδιέφερε πραγματικά ήταν το μάρκετινγκ, χωρίς τότε να γνωρίζει ακριβώς τι περιλαμβάνει, ενώ ο επαγγελματικός προσανατολισμός στο σχολείο της είχε δείξει δύο δρόμους που τελικά την εξέφραζαν περισσότερο: το Μάρκετινγκ-Επικοινωνία και την Υποκριτική.

«Μπήκα στο Οικονομικό της Νομικής αλλά δεν πήρα ποτέ το πτυχίο. Νομίζω ότι ήταν ένα λάθος προσανατολισμού καθαρά. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε το μάρκετινγκ. Έτσι όπως άκουγα από δεξιά κι αριστερά, δεν ήξερα τι είναι το μάρκετινγκ. Έλεγα, όπως λέγανε παλιά ας πούμε «Α, θα μπω στο Μηχανολόγων Μηχανικών», ας πούμε. Δεν ήξερα τι είναι, αλλά μου άρεσε. Όταν, λοιπόν, έκανα αυτόν τον επαγγελματικό προσανατολισμό που έχουν στα σχολεία, μου έβγαλε Μάρκετινγκ-Επικοινωνία και Υποκριτική», σημείωσε.

«Και μου είπαν όλοι “Πήγαινε σε μία γενική σχολή που είναι το Οικονομικό της Νομικής και μετά αν θέλεις να κάνεις κάτι σε σχέση με το μάρκετινγκ, ένα μεταπτυχιακό, κάν’ το”. Και τελικά τα έκανα μόνη μου και τα δύο. Με έναν τρόπο».

Η συνεργασία με τον Τσουβέλα

Για τη συνεργασία με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα είπε πως προέκυψε λίγο πριν τον κορονοϊό. «Είχαμε σκεφτεί να κάνουμε ένα βίντεο με το πώς ήταν τότε η οδήγηση με παιδιά και πώς είναι τώρα. (….) Είχαμε δει τον Αλέξανδρο που έκανε κάτι βίντεο στο Youtube και έλεγε αυτή την ιστορία, “Πάσχα στο Χωριό, Τότε και Τώρα”. Του στείλαμε ένα μήνυμα, ήρθε, του άρεσε αυτό που κάναμε… και φτιάξαμε τον Τάκη και τη Σούλα, του δώσαμε τον Τάκη και ο Αλέξανδρος έκανε το όνειρό μας πραγματικότητα στο γυαλί…»

