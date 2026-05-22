search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 15:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 15:19

Σκληρό παζάρι ΗΠΑ-Ιράν: Eντός ωρών ενδέχεται να ανακοινωθεί το προσχέδιο συμφωνίας – Τι περιλαμβάνει

22.05.2026 15:19
iran 1234- new

Το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αναμένεται να ανακοινωθεί εντός ωρών, ανέφεραν πηγές του Al Arabiya την Παρασκευή.

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας ελήφθησαν αποκλειστικά από το δίκτυο και περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Άμεση, συνολική, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών
  • Αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές
  • Τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και διακοπή του πολέμου των μέσων ενημέρωσης
  • Δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις
  • Εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Αραβικό Κόλπο, το Στενό του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν
  • Κοινός μηχανισμός για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επίλυση διαφορών
  • Οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός επτά ημερών
  • Σταδιακή άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Ιράν στους όρους της συμφωνίας
  • Το σχέδιο συμφωνίας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
  • Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα και από τις δύο πλευρές

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι υπήρξαν «κάποια καλά σημάδια» στις συνομιλίες, αλλά δεν θα μπορούσε να υπάρξει λύση εάν η Τεχεράνη επιβάλει ένα σύστημα διοδίων στο το στενό, το οποίο ουσιαστικά έκλεισε για τα περισσότερα πλοία μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Υπάρχουν μερικά καλά σημάδια», είπε ο Ρούμπιο. «Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος… Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες».

Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ότι οι διαφορές είχαν μειωθεί, αν και ο εμπλουτισμός ουρανίου και το Ορμούζ παρέμειναν μεταξύ των σημείων τριβής.

Διαβάστε επίσης:

Ο Λαβρόφ «γυρίζει το τραπέζι» – Κατηγορεί τη Δύση ότι σχεδιάζει επίθεση κατά της Ρωσίας μέσω Ουκρανίας

Πώς η φορολογική ασυλία του Τραμπ μπορεί να του γλιτώσει πάνω από 600 εκατ. δολάρια

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι δεν θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την «Ημέρα του Ισραήλ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σαμποτάρει τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ το Ισραήλ: Διαρροές περί «μεγάλης επίθεσης» της Τεχεράνης

photo-adv
ADVERTORIAL

Πόσα γκελάκια μπορείς να κάνεις με μία προσπάθεια; – Το Pamestoixima.gr τεστάρει τις ποδοσφαιρικές ικανότητες των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.)

vouli-78213
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απορρίφθηκε με 155 «όχι» η πρόταση Εξεταστικής του ΠΑΣΟΚ – Απείχαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην Πλεύσης που υπερψήφισε

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό παζάρι ΗΠΑ-Ιράν: Eντός ωρών ενδέχεται να ανακοινωθεί το προσχέδιο συμφωνίας – Τι περιλαμβάνει

ebola-kongo-2
ΥΓΕΙΑ

Έμπολα στο Κονγκό: Έκαψαν σκηνές για να πάρουν τη σορό ασθενούς – 60 εκατ. δολάρια αποδεσμεύει ο ΟΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 15:34
Israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σαμποτάρει τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ το Ισραήλ: Διαρροές περί «μεγάλης επίθεσης» της Τεχεράνης

photo-adv
ADVERTORIAL

Πόσα γκελάκια μπορείς να κάνεις με μία προσπάθεια; – Το Pamestoixima.gr τεστάρει τις ποδοσφαιρικές ικανότητες των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.)

vouli-78213
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απορρίφθηκε με 155 «όχι» η πρόταση Εξεταστικής του ΠΑΣΟΚ – Απείχαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην Πλεύσης που υπερψήφισε

1 / 3