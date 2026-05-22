Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα:

Φάση Α1-Ασφαλτικές Εργασίες στη Δεξιά Λωρίδα & στη Λ.Ε.Α.

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λ.Ε.Α. από το 127,4ο έως το 123,9ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα

Φάση Α2-Ασφαλτικές Εργασίες στη Δεξιά Λωρίδα & στη Λ.Ε.Α.

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λ.Ε.Α. από το 124,7ο έως το 119, 9ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα

Το ωράριο εργασίας θα είναι Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00-20:00 και Σάββατο 07:00-17:00

Το χρονικό διάστημα 29/05/2026-02/06/2026 εξαιρείται των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.