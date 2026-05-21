Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή – Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή που αναστάτωσε τη νότια Αττική.

Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Νίκος Μιχαλόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι επικρατέστερο σενάριο είναι παράνομη εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα.

«Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάποια φυσική διεργασία. Αναφέρθηκε ότι μπορεί να είναι η θάλασσα, αλλά δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες οσμές», τόνισε.

Ο καθηγητής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η οσμή να προήλθε από απόρριψη φορτίου, διαρροή πλοίου – είτε από χερσαία πηγή, όπως η ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας.

Τέλος, διευκρίνισε ότι εκπομπές υγραερίου είναι επικίνδυνες σε κλειστό χώρο και όχι σε ανοιχτό.

