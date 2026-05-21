ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 18:30
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή – Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή που αναστάτωσε τη νότια Αττική. 

Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Νίκος Μιχαλόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι επικρατέστερο σενάριο είναι παράνομη εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα. 

«Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάποια φυσική διεργασία. Αναφέρθηκε ότι μπορεί να είναι η θάλασσα, αλλά δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες οσμές», τόνισε.

Ο καθηγητής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η οσμή να προήλθε από απόρριψη φορτίου, διαρροή πλοίου – είτε από χερσαία πηγή, όπως η ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας.

Τέλος, διευκρίνισε ότι εκπομπές υγραερίου είναι επικίνδυνες σε κλειστό χώρο και όχι σε ανοιχτό.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε σκηνή από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη» παρέπεμψε ο Φλωρίδης την Κωνσταντοπούλου – Την παρομοίασε με τον Γιώργο Κωνσταντίνου

ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Δύο ορειβάτες είδαν και βοήθησαν τον Τζόναθαν Άντιτς μισή ώρα μετά τον θάνατο του πατέρα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volvo Cars αντιμετωπίζει προβλήματα στην Ταϊλάνδη μετά από νέες πυρκαγιές στα αμιγώς ηλεκτρικά EX30

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ με σφήνα Κωνσταντοπούλου 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» το όνομα του κόμματος της Καρυστιανού – Live από Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια

ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

ΚΑΛΧΑΣ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

