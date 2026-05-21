Νέα στοιχεία για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Δύο ορειβάτες είδαν και βοήθησαν τον Τζόναθαν Άντιτς μισή ώρα μετά τον θάνατο του πατέρα του



Η έρευνα γύρω από τον Τζόναθαν Άντικ, γιο του ιδρυτή της Mango, συνεχίζει να εστιάζει σε ό,τι συνέβη στις 14 Δεκεμβρίου 2024. Εκείνη την ημέρα, στην οροσειρά Μοντσεράτ κοντά στη Βαρκελώνη, ο πατέρας του, Ισάκ Άντικ, έχασε τη ζωή του υπό συνθήκες που παραμένουν ασαφείς.

Σύμφωνα με τον δικαστή που είναι υπεύθυνος για την υπόθεση, υπάρχουν ενδείξεις για «ενεργό και προμελετημένη εμπλοκή» του Τζόναθαν Άντικ στον θάνατο του πατέρα του, γι’ αυτό και συνελήφθη την Τρίτη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία, παρά τη συνεχιζόμενη επιμονή του ότι ο πατέρας του πέθανε τυχαία αφού έπεσε σε ένα φαράγγι κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας που έκαναν και οι δύο μέσα από τα σπήλαια Salnitre στο Collbató.

Εκείνο το Σάββατο, πατέρας και γιος έκαναν πεζοπορία μόνοι τους σε εκείνη την ορεινή περιοχή όπου, όπως θα περίμενε κανείς, υπήρχαν και άλλα άτομα παρόντα. Κανένας από αυτούς, ωστόσο, δεν θα είχε δει την ακριβή στιγμή που συνέβησαν τα γεγονότα, αν και δύο ορειβάτες είδαν και βοήθησαν τον Τζόναθαν Άντικ εκείνη την ημέρα, αφού έκανε τις αρχικές κλήσεις ειδοποιώντας τις αρχές για το τι είχε συμβεί, σύμφωνα με δημοσίευμα της La Vanguardia.

Οι πρώτες κλήσεις του Τζόναθαν Άντικ μετά τον θάνατο του πατέρα του

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται πηγές κοντά στην έρευνα, ο γιος του ιδρυτή της Mango χρειάστηκε τέσσερα λεπτά για να κάνει μια αρχική κλήση στη σύντροφο του εκλιπόντος, Estefanía Knuth, για να εξηγήσει τι είχε συμβεί. Δύο λεπτά αργότερα, κάλεσε το 112 για βοήθεια.

Μετά από αυτό, κατά τη διάρκεια αυτής της αναμονής, μισή ώρα αργότερα, δύο ορειβάτες τον πλησίασαν, καθώς άκουσαν τις κραυγές αγωνίας του, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες πηγές. Ο Τζόναθαν Άντικ νόμιζε ότι μπορεί να ήταν αστυνομικοί, αλλά αυτό δεν ίσχυε, όπως σύντομα θα ανακάλυπτε.

Προσφέροντας βοήθεια, ένας από αυτούς πήρε ακόμη και το κινητό τηλέφωνο του Άντιτς για να ενημερώσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (112) για την ακριβή τους τοποθεσία, ώστε να μπορούν να βρεθούν πιο εύκολα. Στη συνέχεια, τον συνόδευσαν ακόμη και σε μια σύντομη αναδρομή στη διαδρομή που είχε ακολουθήσει τον πατέρα του. Στα μισά αυτής της διαδρομής, ο Τζόναθαν Άντικ συνάντησε τελικά έναν από τους πρώτους αξιωματικούς της Mossos d’Esquadra που είχαν φτάσει στο σημείο.

Una relliscada improbable, l'"obsessió" pels diners i una ruta molt estudiada: els indicis contra Jonathan Andic



Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε καμία πιθανή μαρτυρία των ορειβατών σχετικά με το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της παραμονής τους μαζί του σε καμία αστυνομική αναφορά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ερευνητές εκείνη την εποχή θεώρησαν τις καταθέσεις τους άσχετες με την υπόθεση, επειδή δεν ήταν μάρτυρες των γεγονότων και επειδή είχε ήδη περάσει μισή ώρα από τον θάνατο του Ισάκ Άντικ.

Στη συνέχεια, πήραν κατάθεση από τον φύλακα του σπηλαίου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε δει τίποτα από το σημείο όπου βρισκόταν εκείνη τη στιγμή.

Στην αστυνομική αναφορά περιλαμβάνεται επίσης μαρτυρία ενός τοπικού αστυνομικού από το Κολμπατό, ο οποίος βρέθηκε στον τόπο του συμβάντος μετά το περιστατικό, αλλά δεν διευκρίνισε τίποτα ούτε για τις συνθήκες του θανάτου, για τις οποίες ο δικαστής και οι ερευνητές τονίζουν ότι ο Τζόναθαν δεν τα έχει πει όλα, με πολλαπλές ενδείξεις που τον υποδεικνύουν ως ύποπτο για την ανθρωποκτονία.

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ο δικαστής κατηγορεί τον Τζόναθαν Άντιτς για ανθρωποκτονία

Ο δικαστής, ο οποίος την Τρίτη διέταξε την προσωρινή φυλάκισή του με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ, την οποία ο γιος του ιδρυτή της Mango πλήρωσε σε λιγότερο από 20 λεπτά, τόνισε όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσε η έρευνα για να τον θέσει στο προσκήνιο: στις τρεις καταθέσεις του, ο ίδιος αντιφάσκει με τον εαυτό του. Η τοποθεσία του αυτοκινήτου του αποκάλυψε ότι είχε βρεθεί στην οροσειρά του Μοντσεράτ τρεις φορές την ίδια εβδομάδα, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι είχε σχεδιάσει τα πάντα, παρόλο που παραδέχτηκε ότι είχε επισκεφθεί την περιοχή μόλις 15 ημέρες νωρίτερα. Άλλαξε ακόμη και το κινητό του τηλέφωνο «ύποπτα» χωρίς να επαναφέρει τα μηνύματα WhatsApp που είχε στην προηγούμενη συσκευή του, γεγονός που εμπόδισε την έρευνα της Mossos d’Esquadra.

Εκτός από όλα αυτά, από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν για το περιβάλλον του και από την ανάλυση των μηνυμάτων, καθώς οι Mossos είχαν πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο του εκλιπόντος Ισάκ Άντικ, η έρευνα αποκαλύπτει ότι πατέρας και γιος είχαν μια κρίση σε επαγγελματικό, προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο πριν από λίγο καιρό και ότι πρόσφατα είχαν διαφωνίες που θα υποκινούνταν, επιπλέον, από την «εμμονή» του Τζόναθαν με τα χρήματα.

Παρόλο που ο γιος του ιδρυτή της Mango δήλωσε στη δεύτερη κατάθεσή του ότι η σχέση του με τον πατέρα του ήταν πολύ καλή μετά την ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών στην εταιρεία το 2015, η έρευνα διαπίστωσε ότι όντως υπήρξε κρίση μεταξύ τους εκείνο το έτος, κυρίως επειδή ο πατέρας του τον απέλυσε από την εταιρεία για να αναλάβει ο ίδιος ξανά τη διεύθυνση της.

Σημειώνεται ότι στα μέσα του 2024 ο κατηγορούμενος έμαθε ότι ο πατέρας του σκόπευε να αλλάξει τη διαθήκη του, δημιουργώντας ένα ίδρυμα για να βοηθάει ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σε εκείνο το σημείο, σημειώθηκε μια αξιοσημείωτη αλλαγή στη συμπεριφορά του, καθώς προσπάθησε να συμφιλιωθεί με τον πατέρα του και αναγνώρισε ότι ο χειρισμός των χρημάτων από μέρους του ήταν ακατάλληλος. Σε εκείνο το σημείο, προσπαθώντας να γεφυρώσει το χάσμα, ο Τζόναθαν φέρεται να πρότεινε την ορεινή πεζοπορία στον πατέρα του, ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν κατ’ ιδίαν, μια προσφορά που ο Ισάκ Άντικ αποδέχτηκε.

Οι έρευνες που αντικρούουν την υπόθεση του τυχαίου θανάτου

Παράλληλα με όλα αυτά, και σε απάντηση στην επιμονή του Τζόναθαν Άντικ ότι ο πατέρας του έπεσε σε ένα φαράγγι εκείνη την ημέρα στο όρος Μοντσεράτ, οι δέκα προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών τον διαψεύδουν, λαμβάνοντας υπόψη μόνο την πιθανότητα ο ιδρυτής του Mango να έπεσε σκόπιμα.

Συναφώς, το αποτύπωμα του παπουτσιού του αποθανόντος που βρέθηκε φέρεται να έγινε σκόπιμα από τον γιο για να υποστηρίξει τη θεωρία της τυχαίας ολίσθησης ως αιτία θανάτου. Επιπλέον, η νεκροψία δείχνει ότι το είδος των τραυματισμών δεν συνάδει με ολίσθηση ή πτώση προς τα εμπρός.

Σε αυτό το σενάριο, και με όλα να δείχνουν προς το μέρος του, ο Τζόναθαν Άντικ, μέσω της υπεράσπισής του και αφού αφέθηκε ελεύθερος με ασφαλιστικά μέτρα μέσω της καταβολής εγγύησης, ζήτησε να καταθέσει ξανά για να διευκρινίσει τι θεωρεί «σοβαρές ανακρίβειες» στις αστυνομικές αναφορές.

