Το Ιράν ανοικοδομεί τη στρατιωτική βιομηχανία του ταχύτερα από το αναμενόμενο – Ήδη παράγει drones

Το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας που ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου, ένα σημάδι ότι ανασυγκροτεί γρήγορα ορισμένες στρατιωτικές δυνατότητες που υποβαθμίστηκαν από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, τις οποίες επικαλείται το CNN.

Τέσσερις πηγές δήλωσαν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δείχνουν ότι ο στρατός του Ιράν ανασυγκροτείται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Η ανασυγκρότηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης πυραυλικών βάσεων, εκτοξευτών και παραγωγικής ικανότητας για βασικά οπλικά συστήματα που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης, σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει σημαντική απειλή για τους περιφερειακούς συμμάχους σε περίπτωση που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανεκκινήσει την εκστρατεία βομβαρδισμών, σύμφωνα με τις τέσσερις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις έχουν υποβαθμίσει τον στρατό του Ιράν μακροπρόθεσμα.

Ενώ ο χρόνος για την επανεκκίνηση της παραγωγής διαφόρων εξαρτημάτων όπλων ποικίλλει, ορισμένες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να ανασυγκροτήσει πλήρως την ικανότητά του για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μόλις έξι μήνες, δήλωσε στο CNN μία από τις πηγές, ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει όλα τα χρονοδιαγράμματα για την ανασυγκρότηση», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν ιδιαίτερη ανησυχία για τους περιφερειακούς συμμάχους. Εάν οι εχθροπραξίες επαναληφθούν, το Ιράν θα μπορούσε να αυξήσει την ικανότητα παραγωγής πυραύλων του – η οποία έχει υποβαθμιστεί σημαντικά – με περισσότερες εκτοξεύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, για να συνεχίσει να βάλλει κατά του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου που βρίσκονται εντός της εμβέλειας και των δύο οπλικών συστημάτων.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να επαναλάβει τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν εάν οι δύο χώρες δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας δημόσια την Τρίτη ότι απείχε μία ώρα από την επανέναρξη των βομβαρδισμών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι στρατιωτικές δυνατότητες θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή.

Το Ιράν έχει καταφέρει να ανοικοδομηθεί πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων, που κυμαίνονται από την υποστήριξη που λαμβάνει από τη Ρωσία και την Κίνα έως το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν προκάλεσαν τόση ζημιά όσο ήλπιζαν οι δύο χώρες, δήλωσε μία από τις πηγές στο CNN. Για παράδειγμα, η Κίνα συνέχισε να προμηθεύει το Ιράν με εξαρτήματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυραύλων, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, αν και αυτό πιθανότατα έχει περιοριστεί από τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο CBS την περασμένη εβδομάδα ότι η Κίνα παρέχει στο Ιράν «εξαρτήματα κατασκευής πυραύλων», αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, αρνήθηκε τον ισχυρισμό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χαρακτηρίζοντάς τον «μη βασισμένο σε γεγονότα».

Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί ικανότητα βαλλιστικών πυραύλων, επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αντιαεροπορικών επιθέσεων παρά τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, πράγμα που σημαίνει ότι η ταχεία ανοικοδόμηση της στρατιωτικής παραγωγικής ικανότητας δεν ξεκινά από το μηδέν.

Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι η διοίκηση δεν συζητά θέματα που σχετίζονται με τις πληροφορίες.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε στο CNN ότι «ο στρατός της Αμερικής είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει στον χρόνο και στον τόπο που επιλέγει ο Πρόεδρος».

«Έχουμε εκτελέσει πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλες τις μάχιμες διοικήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο στρατός των ΗΠΑ διαθέτει ένα πλούσιο οπλοστάσιο δυνατοτήτων για να προστατεύσει τον λαό μας και τα συμφέροντά μας», πρόσθεσε ο Παρνέλ.

Το CNN ανέφερε τον Απρίλιο ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν ότι περίπου οι μισοί από τους εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν είχαν επιβιώσει από τις αμερικανικές επιδρομές. Μια πρόσφατη έκθεση αύξησε αυτόν τον αριθμό στα δύο τρίτα, εν μέρει λόγω της συνεχιζόμενης εκεχειρίας, η οποία παρέχει στο Ιράν χρόνο να ξεθάψει εκτοξευτές που μπορεί να είχαν θαφτεί σε προηγούμενες επιθέσεις, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις πληροφορίες.

Το σύνολο της αξιολόγησης των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνει εκτοξευτές που είναι επί του παρόντος απρόσιτοι, όπως αυτοί που έχουν θαφτεί στο υπέδαφος από επιθέσεις αλλά δεν έχουν καταστραφεί.

Χιλιάδες ιρανικά drones εξακολουθούν να υπάρχουν – περίπου το 50% των δυνατοτήτων των drones της χώρας – δύο πηγές δήλωσαν προηγουμένως στο CNN.

Οι πληροφορίες έδειξαν επίσης ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πυραύλων κρουζ της παράκτιας άμυνας του Ιράν ήταν άθικτο, γεγονός που συνάδει με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν επικεντρώνουν την αεροπορική τους εκστρατεία σε παράκτια στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία, παρόλο που πλήττουν πλοία. Αυτοί οι πύραυλοι χρησιμεύουν ως βασική δυνατότητα που επιτρέπει στο Ιράν να απειλήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ.

Συνολικά, πρόσφατες αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υποδηλώνουν συντριπτικά ότι ο πόλεμος έχει υποβαθμίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, αλλά δεν τις έχει καταστρέψει, με τους Ιρανούς να αποδεικνύουν ότι μπορούν να περιορίσουν αποτελεσματικά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου ανασυντάσσοντάς τες γρήγορα μετά από αυτές τις επιθέσεις.

Αυτό περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του, την οποία ο διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε την Τρίτη ότι έχει σε μεγάλο βαθμό εξαλειφθεί.

«Η Επιχείρηση Epic Fury υποβάθμισε σημαντικά τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν, ενώ κατέστρεψε το 90% της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του, διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να ανασυσταθεί για χρόνια», δήλωσε ο Κούπερ κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Τρίτης ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ωστόσο, η μαρτυρία του Κούπερ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που εξετάζουν την ικανότητα του Ιράν να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες και το χρονοδιάγραμμα στο οποίο είναι σε θέση να το πράξουν, με δύο πηγές να λένε στο CNN ότι οι πληροφορίες δεν συνάδουν με τις περιγραφές που παρείχε ο διοικητής της CENTCOM.

Μία από τις πηγές που είναι εξοικειωμένες με πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στο CNN ότι η ζημιά στη βιομηχανική βάση του Ιράν στον τομέα της άμυνας πιθανότατα έχει καθυστερήσει την ικανότητά του να ανασυγκροτηθεί κατά λίγους μήνες, όχι χρόνια. Και μέρος της βιομηχανικής βάσης του Ιράν στον τομέα της άμυνας παραμένει άθικτο, γεγονός που θα μπορούσε να επιταχύνει περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα για την ανασύσταση ορισμένων δυνατοτήτων, σημείωσε η πηγή.

