O Alpha ήταν στη θέση του και την Τετάρτη (20/5) – Μόνιμα στην κορυφή της τηλεθέασης 

«Επ’ ώμου» έχει πάρει από την αρχή της εβδομάδας την πρώτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις των τηλεθεατών ο Alpha μέχρι και χθες, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, διατηρώντας σταθερά υψηλή δυναμική- ένα επίπεδο πάνω από εκεί που βρισκόταν την προηγούμενη περίοδο.

Βαθμιαία και σε βάθος χρόνου, του κανάλι της Κάτω Κηφισιάς όχι μόνον «έχτισε» διαφορά από τον ανταγωνισμό αλλά σταθερά αύξησε την επίδοση του, η οποία όλο και πιο συχνά διαμορφώνεται από 16% και πάνω.

Δεύτερη επιλογή -σταθερά, επίσης- ήταν το Mega και τρίτη ο ΑΝΤ1, οποίος χάρη στην απευθείας μετάδοση του χθεσινού- συναρπαστικού- τελικού του Europa League Φράιμπουργκ- Άστον Βίλα (0-3), είδε την δυναμική του να βελτιώνεται κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την Τρίτη, ξαναπερνώντας στην περιοχή με τα διψήφια μερίδια τηλεθέασης.

Έπειτα από δύο ημέρες σταθερής επίδοσης το Star λόγω συνθηκών που αναπτύχθηκαν στον ανταγωνισμό είδε το μερίδιο του να περιορίζεται κατά 0,7% και πέρασε στην περιοχή με τα μονοψήφια ποσοστά.

Παρά την χλιαρή υποδοχή που έκτακτου «Survivor» που ολοκλήρωσε πρόωρα τον κύκλο μεταδόσεων του λόγω του δυστυχήματος με τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη του Σταύρου Φλώρου, ο ΣΚΑΪ παρουσίασε χθες αύξηση τόση όση απώλεια είχε το Star.

Μικρά μεν κέρδη δε εμφάνισε το Open. Στα αξιοσημείωτα της ημέρας το μερίδιο του MAK TV το οποίο υπερέβη το «φράγμα» του 3% κυρίως χάρη στις επαναλήψεις επεισοδίων των σειρών «Το καφέ της Χαράς» και «Άκρως οικογενειακόν» που εναλλάσσονται στην μεταμεσημεριανή ζώνη προγράμματος του σταθμού. Τα μερίδια τηλεθέασης των καναλιών της ΕΡΤ στα… κλασικά καθιερωμένα τους.

Διαβάστε επίσης

ΑΝΤ1 και Παπαδρόσος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία συνεργασίας

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

Τίνα Μεσσαροπούλου: Συγκίνηση για τις ευχές από την Τσιμτσιλή (Video)