ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 12:56
Τίνα Μεσσαροπούλου: Συγκίνηση για τις ευχές από την Τσιμτσιλή (Video)

Την έντονη συγκίνησή της για τις ευχές που δέχθηκε για την ονομαστική της γιορτή δεν έκρυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου, σύζυγος του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, η οποία μίλησε το πρωί στον Alpha.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε ότι «ίσως θα παρατηρήσατε ότι δεν ξεκίνησα με την εορτάζουσα που τα τελευταία πολλά χρόνια είναι εδώ ανάμεσά μας και τη γιορτάζουμε. Την Τίνα Μεσσαροπούλου. Κι αυτό γιατί σήμερα έχουμε τη χαρά και τη συγκίνηση να την έχουμε έστω λίγα λεπτά μαζί μας να της ευχηθούμε ζωντανά, όπως θέλουμε να κάνουμε σε έναν άνθρωπο της οικογένειάς μας. Τινάκι μου, να σε χαιρόμαστε».

Από την πλευρά της, η εορτάζουσα έστειλε μήνυμα ελπίδας, λέγοντας ότι «σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να μας χαίρονται. Σας αγαπώ πάρα πολύ, μου λείπετε πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας. Θα τα πούμε εν καιρώ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα γιατί σας αισθάνομαι σαν δεύτερη οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, τη διοίκηση, όλους. Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και να είμαι σύντομα κοντά σας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Μυλωνάκης μετά από 26 ημέρες στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», όπου νοσηλεύτηκε για εγκεφαλικό ανεύρυσμα, τώρα βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

