«Χρυσάφι» για την ΕΡΤ η Eurovision- Έξι φορές πάνω τα κέρδη σε σχέση με το 2025

Επιβεβαίωση της «δυναμικής και της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού της δημόσιας τηλεόρασης» αποτελούν για την ΕΡΤ οι αριθμοί που έδωσε στη δημοσιότητα για τα κέρδη που κατέγραψε η εταιρία από την φετινή- συνολική κάλυψη- της Eurovision σε αντίστιξη με τα περσινά οικονομικά στοιχεία.

Τα κέρδη φέτος ανήλθαν στα 675.324,88 ευρώ ενώ εκείνα από την περσινή κάλυψη κυμάνθηκαν στα 100.751,48 ευρώ, κατά την ΕΡΤ, η οποία κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στις επιδόσεις τηλεθέασης στην εθνική διαδικασία επιλογής τραγουδιού (δύο ημιτελικούς και τελικό) και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση (τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό της περασμένης εβδομάδας.

«Η ΕΡΤ σχεδίασε και παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο και υψηλού επιπέδου τηλεοπτικό περιβάλλον γύρω από τη Eurovision, που περιλάμβανε δύο Εθνικούς Ημιτελικούς και έναν Εθνικό Τελικό, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Φεβρουάριο και αγκαλιάστηκαν θερμά από το κοινό και τη διαφημιστική αγορά.

Συγκεκριμένα ο Α’ Εθνικός Ημιτελικός «Sign for Greece» σημείωσε τηλεθέαση έως 44%. Ο Β’ Ημιτελικός «Sign for Greece» έως 48% και ο Εθνικός Τελικός έως και 74%. Μεγάλη ήταν και η ανταπόκριση του κοινού στις απευθείας μεταδόσεις της Eurovision από τη Βιέννη, με τον Α’ Ημιτελικό να σημειώνει τηλεθέαση έως 70%, τον Β’ Ημιτελικό έως 54% και τον Μεγάλο Τελικό του περασμένου Σαββάτου να κυριαρχεί με τηλεθέαση έως 84%

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η Eurovision αποτελεί πλέον για την ΕΡΤ ένα πολυδιάστατο τηλεοπτικό γεγονός με ισχυρό αποτύπωμα και μεγάλη απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό και τη διαφημιστική αγορά», αναφέρει η ΕΡΤ.

Βέβαια με τα επίσημα στοιχεία της ΕΡΤ μόνον η διαδικασία του φετινού εθνικού τελικού προσέγγισε τις 900.000 ευρώ.

Πέρσι με την Klavdia και την «Asteromata» στην τελική φάση στη Βασιλεία της Ελβετίας η ΕΡΤ είχε επενδύσει κάτι παραπάνω από 400.000 ευρώ.

