ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 15:50
Τέλος το Survivor μετά το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου – Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Οριστικό τέλος στο φετινό Survivor έβαλε ο ΣΚΑΪ, εξέλιξη μάλλον αναμενόμενη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου.

Το κανάλι με ανακοίνωσή του τονίζει πως μετά το περιστατικό δεν μπορεί να συνεχιστούν τα γυρίσματα και ως εκ τούτου ολοκληρώνεται οριστικά η φετινή σεζόν.

Απόψε μάλιστα θα παιχτεί το τελευταίο επεισόδιο με το τελευταίο συμβούλιο του νησιού.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Μετά το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του Σταύρου στον Άγιο Δομίνικο, προτεραιότητά μας υπήρξε αποκλειστικά η υγεία και η ασφάλειά του.

Ο Σταύρος παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, έχοντας δίπλα του μέλη της οικογενείας του και ανθρώπους της παραγωγής, που συνεχίζουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.

Από την πρώτη στιγμή, τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του Σταύρου αξιολογούνται λεπτομερώς, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων.

Μέσα από κοινές συζητήσεις και με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν.

Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση του Survivor, με απόλυτη προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα.

Απόψε στις 21:00 θα προβληθεί το τελευταίο συμβούλιο του νησιού.

Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, ενώ η παραγωγή έχει ήδη μεριμνήσει ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής υποστήριξης όποτε αυτό χρειαστεί.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τα μηνύματα στήριξης. Ευχή όλων μας είναι η πλήρης και ταχεία αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου.

