Σκληραίνουν τη στάση τους Ιράν και ΗΠΑ: «Ο νέος πόλεμος θα επεκταθεί πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή» – Απειλές Τραμπ για «μεγάλο χτύπημα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τις σημαντικές παραχωρήσεις που επιθυμεί πριν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ακύρωσε ένα νέο κύμα επιθέσεων, το οποίο θα είχε παραβιάσει την εκεχειρία που ισχύει από τις αρχές του περασμένου μήνα. «Ήμουν μια ώρα μακριά από το να πάρω την απόφαση σήμερα», δήλωσε την Τρίτη ο Τραμπ.

Η απόφαση προφανώς ακολούθησε μια περαιτέρω ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη μέσω του Πακιστάν και μπορεί να υποκινήθηκε από την απροθυμία συμμάχων, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, να δουν τις εχθροπραξίες να ξαναρχίζουν.

Οι ΗΠΑ έχουνεντείνει τις απαιτήσεις τους προς το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα και την ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ, ενώ παράλληλα σηματοδοτούν ότι δεν θα χαλαρώσουν τους βασικούς όρους σε κανένα από τα δύο ζητήματα. Μάλιστα, σύμφωνα με το Al Arabiya, οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει το Πακιστάν ότι δεν θα προσφέρουν παραχωρήσεις στο Ιράν σχετικά αυτά τα δύο θέματα.

Πηγές αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον έχει δείξει μόνο περιορισμένη ευελιξία στην χαλάρωση των κυρώσεων, ενώ το Ιράν παραμένει εξαιρετικά επιφυλακτικό από τις εγγυήσεις των ΗΠΑ κατά της αναζωπύρωσης της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες του Ιράν «παρακαλούσαν» να επιτευχθεί συμφωνία και πως μια νέα αμερικανική επίθεση θα φέρει «μεγάλο πλήγμα» τις επόμενες ημέρες εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Λοιπόν, εννοώ, λέω δύο ή τρεις ημέρες, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν ένα νέο πυρηνικό όπλο», είπε.

Ο Τραμπ έχει εξαπολύσει επανειλημμένες απειλές τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά η συνεχιζόμενη αποτυχία να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει λάβει έχει αυξήσει την αίσθηση ότι η σύγκρουση έχει περιέλθει σε αδιέξοδο.

Οι αναλυτές λένε ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να αποφύγουν έναν νέο γύρο εχθροπραξιών, αλλά καμία δεν είναι διατεθειμένη να πληρώσει το πολιτικό τίμημα των παραχωρήσεων που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Από την πλευρά του, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν απείλησε να επεκτείνει έναν νέο πόλεμο πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή εάν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χτυπήσει ξανά το Ιράν εάν δεν αποδεχτεί μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim στο Ιράν, το IRGC ανέφερε: «Σε περίπτωση που επαναληφθεί η επιθετικότητα κατά του Ιράν, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτή τη φορά πέρα ​​από την περιοχή και τα συντριπτικά μας χτυπήματα θα γίνουν σε μέρη που δύσκολα μπορείτε να φανταστείτε και θα σας μετατρέψουν σε στάχτη».

