search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.05.2026 12:28

Κίνα – Ρωσία – συμμαχία: Με αιχμές κατά ΗΠΑ και Τραμπ η κοινή δήλωση Σι – Πούτιν

20.05.2026 12:28
putin_xi_01

Με τη φράση «η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις, και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον “νόμο της ζούγκλας”» οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας «έδειξαν» τις ΗΠΑ ως υπαίτια για την παγκόσμια αναταραχή.

Στην κοινή δήλωση που δημοσιοποίησαν ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά το τέλος των συνομιλιών τους στο Πεκίνο, σημειώνουν ότι «οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να διαχειριστούν μονομερώς τις παγκόσμιες υποθέσεις, να επιβάλουν τα συμφέροντά τους σε ολόκληρο τον κόσμο και να περιορίσουν την κυρίαρχη ανάπτυξη άλλων χωρών, στο πνεύμα της αποικιοκρατίας, έχουν αποτύχει», ενώ αναφέρουν ότι συνυπέγραψαν στο Πεκίνο μια «διακήρυξη για την εγκαθίδρυση ενός πολυπολικού κόσμου και ενός νέου τύπου διεθνών σχέσεων».

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν την ολοκληρωμένη εταιρική σχέση και τη στρατηγική τους συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών έργων και «ενός άλλου πολύ σημαντικού θέματος», σύμφωνα με πληροφορίες από το Κρεμλίνο. Συνολικά, οι δύο χώρες αναμένεται να υπογράψουν περίπου 40 έγγραφα μετά τη διήμερη επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ ανακοίνωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν για την Ουκρανία, το Ιράν και τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες πίνοντας τσάι.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των διμερών συνομιλιών τους, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε «κρίσιμη καμπή» τη στιγμή που μεταβαίνει από τον πόλεμο στην ειρήνη, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι «επιτακτικός» και η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν «απαράδεκτη». «Η πρότασή μου των τεσσάρων σημείων για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή στοχεύει στην περαιτέρω οικοδόμηση διεθνούς συναίνεσης και στη συμβολή στην άμβλυνση των εντάσεων, στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και στην προώθηση της ειρήνης», δήλωσε ο Σι.

Υπογράμμισε, δε, ότι η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να οικοδομήσουν ένα «δίκαιο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης» και ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να παρατείνουν τη Συνθήκη Καλής Γειτονίας, Φιλίας και Συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Πούτιν σημείωσε ότι «οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένης της τεταμένης διεθνούς κατάστασης».

Διαβάστε επίσης

Σοκ στην Ισπανία με τους ιδιοκτήτες του Mango: Η εγγύηση «μαμούθ» που πλήρωσε ο γιος και τα αναπάντητα ερωτήματα

Ουκρανία: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο (photos)

Financial Times: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να στείλουν Μέρκελ και Ντράγκι για διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gemini-spark-2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί η Google αλλάζει την αναζήτηση για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και πώς αλλάζει η πρόσβαση στα δεδομένα μας

giatros
ΥΓΕΙΑ

Κλινικές μελέτες: Μόνο 275 έρευνες το 2025 – Η στασιμότητα στην έρευνα και τα σχέδια του υπουργείου Υγείας

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

ethniko_theatro_new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27, οι παραστάσεις που ξεχωρίζουν

1
ADVERTORIAL

Tα πιο fun γαστρονομικά διλήμματα του Athens Street Food Festival – Η Allwyn συνάντησε τους food lovers του φεστιβάλ και ζήτησε τις προτάσεις τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

nea smyrni osmi
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:38
gemini-spark-2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί η Google αλλάζει την αναζήτηση για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και πώς αλλάζει η πρόσβαση στα δεδομένα μας

giatros
ΥΓΕΙΑ

Κλινικές μελέτες: Μόνο 275 έρευνες το 2025 – Η στασιμότητα στην έρευνα και τα σχέδια του υπουργείου Υγείας

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

1 / 3