Κίνα – Ρωσία – συμμαχία: Με αιχμές κατά ΗΠΑ και Τραμπ η κοινή δήλωση Σι – Πούτιν

Με τη φράση «η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις, και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον “νόμο της ζούγκλας”» οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας «έδειξαν» τις ΗΠΑ ως υπαίτια για την παγκόσμια αναταραχή.

Στην κοινή δήλωση που δημοσιοποίησαν ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά το τέλος των συνομιλιών τους στο Πεκίνο, σημειώνουν ότι «οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να διαχειριστούν μονομερώς τις παγκόσμιες υποθέσεις, να επιβάλουν τα συμφέροντά τους σε ολόκληρο τον κόσμο και να περιορίσουν την κυρίαρχη ανάπτυξη άλλων χωρών, στο πνεύμα της αποικιοκρατίας, έχουν αποτύχει», ενώ αναφέρουν ότι συνυπέγραψαν στο Πεκίνο μια «διακήρυξη για την εγκαθίδρυση ενός πολυπολικού κόσμου και ενός νέου τύπου διεθνών σχέσεων».

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν την ολοκληρωμένη εταιρική σχέση και τη στρατηγική τους συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών έργων και «ενός άλλου πολύ σημαντικού θέματος», σύμφωνα με πληροφορίες από το Κρεμλίνο. Συνολικά, οι δύο χώρες αναμένεται να υπογράψουν περίπου 40 έγγραφα μετά τη διήμερη επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ ανακοίνωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν για την Ουκρανία, το Ιράν και τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες πίνοντας τσάι.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των διμερών συνομιλιών τους, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε «κρίσιμη καμπή» τη στιγμή που μεταβαίνει από τον πόλεμο στην ειρήνη, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι «επιτακτικός» και η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν «απαράδεκτη». «Η πρότασή μου των τεσσάρων σημείων για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή στοχεύει στην περαιτέρω οικοδόμηση διεθνούς συναίνεσης και στη συμβολή στην άμβλυνση των εντάσεων, στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και στην προώθηση της ειρήνης», δήλωσε ο Σι.

Υπογράμμισε, δε, ότι η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να οικοδομήσουν ένα «δίκαιο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης» και ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να παρατείνουν τη Συνθήκη Καλής Γειτονίας, Φιλίας και Συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Πούτιν σημείωσε ότι «οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένης της τεταμένης διεθνούς κατάστασης».

