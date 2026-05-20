20.05.2026 11:09

Financial Times: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να στείλουν Μέρκελ και Ντράγκι για διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν

Την Άνγκελα Μέρκελ θέλουν να επιστρατεύσουν οι ευρωπαίοι ηγέτες σε περίπτωση που ο Βλάντιμιρ Πούτιν θελήσει να γίνουν κατ ιδίαν συζητήσεις με την ΕΕ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η πρώην καγκελάριος και ο Μάριο Ντράγκι είναι τα δύο πρόσωπα που εξετάζουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την εκπροσώπησή τους σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, καθώς εκτιμούν ότι λόγω των σχετικά καλών σχέσεων που είχαν στο παρελθόν, θα ήταν μία πιο λογική προσέγγιση.

Οι συζητήσεις για δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα έχουν αρχίσει να ενισχύονται στην Ευρώπη και μάλιστα είναι κάτι που θα συζητηθεί στη Κύπρο την επόμενη εβδομάδα, στη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των «27».

Μία τέτοια κίνηση έχει την στήριξη τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ουκρανίας

Οι Βρυξέλλες διέκοψαν τους επίσημους διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, με εξαίρεση περιορισμένες πρωτοβουλίες ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών. Ωστόσο, η έλλειψη προόδου στις συνομιλίες υπό αμερικανική ηγεσία –κυρίως λόγω των αμετακίνητων εδαφικών απαιτήσεων της Ρωσίας, τις οποίες απορρίπτει το Κίεβο– έχει ενισχύσει την ανησυχία στην Ενωση ότι παραμένει στο περιθώριο και ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με μια συμφωνία υπό δυσμενείς όρους.

Στο πλαίσιο αυτό, εντείνεται η συζήτηση για τον ορισμό κοινού Ευρωπαίου απεσταλμένου, παρά τις σημαντικές διαφωνίες μεταξύ κρατών-μελών ως προς τη σκοπιμότητα και το εύρος ενός τέτοιου ρόλου, αλλά και τον σκεπτικισμό για το κατά πόσο ο Πούτιν θα ανταποκρινόταν θετικά.

Πέραν των Ντράγκι και Μέρκελ, ορισμένες κυβερνήσεις έχουν προτείνει επίσης τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον προκάτοχό του Σάουλι Νιινίστο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η Ε.Ε. προετοιμάζεται για «πιθανές» συνομιλίες με τον Πούτιν.

Σύμφωνος ο Ζελένσκι

Οι συζητήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών συνεχίζονται σε διάφορα επίπεδα, ενώ δεν αποκλείεται να τεθεί το θέμα επισήμως σε Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. τον Ιούνιο.

«Συμφωνούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κόστα την Κυριακή. «Είναι σημαντικό να έχει ισχυρή φωνή και παρουσία σε αυτή τη διαδικασία και να καθοριστεί ποιος θα την εκπροσωπήσει».

Την Τρίτη, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και την πιθανή ευρωπαϊκή εκπροσώπηση.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Κίεβο θα προτιμούσε «κάποιον όπως ο Ντράγκι» ή έναν ισχυρό εν ενεργεία ηγέτη για την ευρωπαϊκή πλευρά των συνομιλιών.

Ο Ντράγκι θεωρείται από αρκετές πλευρές έμπειρη και αξιόπιστη επιλογή, με τεχνοκρατικό υπόβαθρο που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τη διαδικασία.

Εκπρόσωπος του Ντράγκι αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το γραφείο της Μέρκελ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε σχετικό αίτημα.

Τι λέει η Μέρκελ

Μιλώντας σε συνέδριο τη Δευτέρα, η Μέρκελ εξέφρασε λύπη για το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν. Σημείωσε επίσης ότι, αν και η υποτίμηση του Ρώσου προέδρου θα ήταν λάθος, δεν θα πρέπει να υποτιμώνται ούτε οι δυνατότητες της Ευρώπης.

Ερωτηθείσα αν θα αναλάμβανε σχετικό ρόλο, απάντησε ότι πιθανώς άλλοι είναι καταλληλότεροι, επισημαίνοντας ότι ο Πούτιν αντιμετωπίζει σοβαρά κυρίως εν ενεργεία ηγέτες.

