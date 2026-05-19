ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 22:25
19.05.2026 20:50

Eurovision 2026: Το 3αρι στη Ρουμανία στοίχισε… στον πρόεδρο της δημόσιας τηλεόρασης της Μολαδαβίας

Η Eurovision μπορεί να είναι παρελθόν αλλά οι αναταράξεις συνεχίζονται.

 Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας, λόγω της χαμηλής βαθμολογίας, που έδωσε η επιτροπή στη Ρουμανία.

Η κριτική επιτροπή της Μολδαβίας έδωσε 3 στην Ρουμανία, που κατέκτησε την 3η θέση με το «Choke me» από την Alexandra Căpitănescu.

Η επιτροπή έδωσε, μηδενικούς βαθμούς στη γειτονική Ουκρανία, 12 στην Πολωνία και 10 στο Ισραήλ. Διαμετρικά αντίθετη ήταν η βαθμολογία του κοινού, που έδωσε 12 βαθμούς στη Ρουμανία και 10 στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας Vlad Țurcan, υπέβαλε χθες την παραίτηση τους, λέγοντας ότι η επιτροπή απέτυχε να αναγνωρίσει τις ευαισθησίες μεταξύ γειτόνων.

«Η στάση μας απέναντι στην Ουκρανία δεν είναι μηδενική, και τα συναισθήματά μας για τη Ρουμανία δεν μπορούν παρά να είναι αγάπη. Έχουμε αποστασιοποιηθεί από την ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής, αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι… δική μου ευθύνη, ως επικεφαλής αυτού του θεσμού», είπε χαρακτηριστικά. 

