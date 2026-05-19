Καταδίκη Αζέρου που τραβούσε φωτογραφίες της βάσης της Σούδας  

Καταδικάστηκε σε επτά χρόνια και ένα μήνα φυλάκισης χωρίς αναστολή 26χρονος από το Αζερμπαϊτζάν, που είχε συλληφθεί για κατασκοπεία στη Σούδα.

Ο νεαρός είχε μισθώσει το 2025 δωμάτιο κοντά στην βάση των ΗΠΑ στη Σούδα και έβγαζε φωτογραφίες.

Στις ηλεκτρονικές του συσκευές βρέθηκαν πάνω από 5.000 φωτογραφίες καθώς και ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης, μέσω του οποίου γινόταν η αποστολή.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδέεται με Αζέρο που συνελήφθη στην Κύπρο για κατασκοπεία.

Ο Αζέρος είχε φτάσει στην Ελλάδα από την Πολωνία. Στην απολογία του υποστήριξε πως δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπεία, αλλά πως είναι χόμπι του η φωτογραφία και συνέχισε λέγοντας πως αυτά τα οποία αποτύπωνε στις φωτογραφίες του ήταν εκτεθειμένα – παρότι πολεμικά και εθνικής στρατηγικής σημασίας – σε κοινή θέα και μπορούσαν να τα δουν όλοι οι πολίτες. Ωστόσο, δεν μπορούσε να δικαιολογήσει ούτε γιατί οι φωτογραφίες τους δεν ήταν κυρίως τοπία, αλλά ζουμαρισμένες φωτογραφίες στα πλοία, αλλά και πως ενώ δήλωνε ένας απλός ταξιτζής, μπορούσε να διαθέτει χιλιάδες ευρώ επί τόσους μήνες στην Ελλάδα για διακοπές.



Διαβάστε επίσης

Υποκλοπές: Δεν πάει να καταθέσει στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»

Αρνούνται τις κατηγορίες τα μέλη της μαφίας της Κρήτης: «Δεν νοείται καταπάτηση» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες θυμάτων

Πατέρας Κυριακής Γρίβα για παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών: Aν έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή