Τηλεφωνική επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν – Ερντογάν για την Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, το Ιράν και τις ευρωτουρκικές σχέσεις

«Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν», τονίζει η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία συζητήθηκαν επίσης η Ανατολική Μεσόγειος και το Κυπριακό.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε μέσω του «Χ», ότι είχε σήμερα μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ερντογάν και στη συνέχεια ανέφερε τα εξής:

«Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Τα συμφέροντά μας συγκλίνουν: Διατηρώντας ανοιχτές τις εμπορικές οδούς, τη ροή ενέργειας και τις αλυσίδες εφοδιασμού σταθερές. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά σε αυτές τις προτεραιότητες. Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας να υποστηρίξει την αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν. Συζητήσαμε επίσης για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ σε όλα τα στάδια».

