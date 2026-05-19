«Τα μασάει» το Πεντάγωνο για την επίθεση σε σχολείο με 155 νεκρούς στο Ιράν – Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), δήλωσε σε επιτροπή εποπτείας του Κογκρέσου ότι «το ίδιο το σχολείο βρίσκεται σε μια ενεργή βάση πυραύλων κρουζ του IRGC», καθιστώντας την έρευνα «πιο περίπλοκη από μια μέση επίθεση».

Η επίθεση σκότωσε 73 αγόρια, 47 κορίτσια, 26 δασκάλους, επτά γονείς, έναν οδηγό σχολικού λεωφορείου και έναν ακόμη ενήλικα στη νότια πόλη Μινάμπ στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επανειλημμένα αποφύγει να αναλάβουν την ευθύνη για την τραγωδία.

WATCH: House Armed Services ranking member @RepAdamSmith presses CENTCOM chief Adm. Cooper on Iran school strike: "Can you at this moment acknowledge that that mistake was made, and that we were responsible for it?"



Cooper: "The US does not deliberately target…"



Smith: "I do…

Ο Κούπερ απαντούσε σε ερωτήσεις του Δημοκρατικού Μέλους της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Άνταμ Σμιθ, ο οποίος είπε ότι «στο παρελθόν, όταν είχαμε τέτοιου είδους λάθη, αυτά αναγνωρίζονταν γρήγορα, ακόμη και αν ήταν απαραίτητη περαιτέρω έρευνα».

Ο Κούπερ υποσχέθηκε να μοιραστεί τα αποτελέσματα της έρευνας όταν ολοκληρωθεί. Ο Σμιθ απάντησε λέγοντας: «Άρα αυτό είναι ένα “όχι”. Δεν θα αναλάβουμε την ευθύνη για κάτι που κάναμε πολύ προφανώς».

Οι New York Times έχουν αναφέρει ότι το σχολείο χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο κρουζ Tomahawk, ένα όπλο που το Ιράν δεν διαθέτει. Το CNN ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ ήταν υπεύθυνες για την επίθεση.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρχικά ισχυρίστηκε ότι το ίδιο το Ιράν μπορεί να βρίσκεται πίσω από την επίθεση επειδή «δεν έχουν καμία απολύτως ακρίβεια» με τα πυρομαχικά τους.

The people of Iran will not forget the crime of the massacre of Minab elementary school students by the United States and Israel.

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων υπέβαλαν αίτηση παραπομπής κατά του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μετά την επίθεση, αν και αυτό θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό συμβολικό δεδομένου του ελέγχου των Ρεπουμπλικανών στο σώμα.

Το Ιράν αρχικά ισχυρίστηκε ότι περισσότεροι από 175 καθηγητές και μαθητές σκοτώθηκαν, πριν αργότερα αναθεωρήσει τον αριθμό των νεκρών.

Το Ισραήλ αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών ηγετών, έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν στοχεύουν αμάχους.

