search
ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 22:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.05.2026 21:32

«Τα μασάει» το Πεντάγωνο για την επίθεση σε σχολείο με 155 νεκρούς στο Ιράν – Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη

19.05.2026 21:32
BRAD COOPER

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), δήλωσε σε επιτροπή εποπτείας του Κογκρέσου ότι «το ίδιο το σχολείο βρίσκεται σε μια ενεργή βάση πυραύλων κρουζ του IRGC», καθιστώντας την έρευνα «πιο περίπλοκη από μια μέση επίθεση».

Η επίθεση σκότωσε 73 αγόρια, 47 κορίτσια, 26 δασκάλους, επτά γονείς, έναν οδηγό σχολικού λεωφορείου και έναν ακόμη ενήλικα στη νότια πόλη Μινάμπ στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επανειλημμένα αποφύγει να αναλάβουν την ευθύνη για την τραγωδία.

Ο Κούπερ απαντούσε σε ερωτήσεις του Δημοκρατικού Μέλους της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Άνταμ Σμιθ, ο οποίος είπε ότι «στο παρελθόν, όταν είχαμε τέτοιου είδους λάθη, αυτά αναγνωρίζονταν γρήγορα, ακόμη και αν ήταν απαραίτητη περαιτέρω έρευνα».

Ο Κούπερ υποσχέθηκε να μοιραστεί τα αποτελέσματα της έρευνας όταν ολοκληρωθεί. Ο Σμιθ απάντησε λέγοντας: «Άρα αυτό είναι ένα “όχι”. Δεν θα αναλάβουμε την ευθύνη για κάτι που κάναμε πολύ προφανώς».

Οι New York Times έχουν αναφέρει ότι το σχολείο χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο κρουζ Tomahawk, ένα όπλο που το Ιράν δεν διαθέτει. Το CNN ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ ήταν υπεύθυνες για την επίθεση.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρχικά ισχυρίστηκε ότι το ίδιο το Ιράν μπορεί να βρίσκεται πίσω από την επίθεση επειδή «δεν έχουν καμία απολύτως ακρίβεια» με τα πυρομαχικά τους.

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων υπέβαλαν αίτηση παραπομπής κατά του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μετά την επίθεση, αν και αυτό θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό συμβολικό δεδομένου του ελέγχου των Ρεπουμπλικανών στο σώμα.

Το Ιράν αρχικά ισχυρίστηκε ότι περισσότεροι από 175 καθηγητές και μαθητές σκοτώθηκαν, πριν αργότερα αναθεωρήσει τον αριθμό των νεκρών.

Το Ισραήλ αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών ηγετών, έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν στοχεύουν αμάχους.

Διαβάστε επίσης:

Σε πόλεμο νεύρων εξελίσσεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν – Απειλές, προετοιμασίες νέων επιθέσεων και σκληρά παζάρια

Ο Βανς λέει ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον δύο σκαφών του στολίσκου για τη Γάζα – «Δεν ήταν αληθινά πυρά» λέει το Τελ Αβίβ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
von-der-laien-erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν – Ερντογάν για την Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, το Ιράν και τις ευρωτουρκικές σχέσεις

tramp 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Καταρρέει» η δημοτικότητα του Τραμπ – Έπεσε στο 35%, δύο στους δέκα Ρεπουμπλικάνους αποδοκιμάζουν το έργο του

souda limani
ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίκη Αζέρου που τραβούσε φωτογραφίες της βάσης της Σούδας  

wl-present-2-02
ADVERTORIAL

Την Τετάρτη 20 Μαΐου στο ίδρυμα Κακογιάννης παρουσίαση του βιβλίου «Περιπλανόμενος Κινηματογραφιστής» από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

pontioi syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Γενοκτονία των Ποντίων: Πυρρίχιος στο βροχερό Σύνταγμα και εκδηλώσεις μνήμης (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurovision voulgaria dara
MEDIA

Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» - Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

kalxas-8234
ΚΑΛΧΑΣ

Η υποψία για μπλόφα εκλογών και ο Σαμαράς, ο Γερουλάνος και οι συμμαχίες, η Καρυστιανού και το όνομα, η Ρένα κόπηκε, ο Παύλος, ο Φάμελλος και το… Γκάζι

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 22:26
von-der-laien-erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν – Ερντογάν για την Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, το Ιράν και τις ευρωτουρκικές σχέσεις

tramp 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Καταρρέει» η δημοτικότητα του Τραμπ – Έπεσε στο 35%, δύο στους δέκα Ρεπουμπλικάνους αποδοκιμάζουν το έργο του

souda limani
ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίκη Αζέρου που τραβούσε φωτογραφίες της βάσης της Σούδας  

1 / 3