Νέα διορία λίγων ημερών από Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ίσως χρειαστεί να χτυπήσουν ξανά το Ιράν και ότι η Τεχεράνη παρακαλεί να γίνει μια συμφωνία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι βρισκόταν μία ώρα μακριά από την έναρξη μιας νέας επίθεσης στο Ιράν.

«Δεν λέω ποτέ σε κανέναν πότε. Αλλά ήξεραν ότι ήμασταν πολύ κοντά. Θα έλεγα ότι ήμασταν. Ήμουν μια ώρα μακριά από το να πάρω την απόφαση να πάω σήμερα, και πιθανότατα δεν θα μιλούσαμε για μια όμορφη αίθουσα χορού σήμερα. Θα μιλούσαμε γι’ αυτό.

Είχα πάρει την απόφαση, οπότε τηλεφώνησαν. Είχαν ακούσει ότι πήρα την απόφαση. Είπαν, κύριε, μπορείτε να μας δώσετε μερικές μέρες ακόμα επειδή πιστεύουμε ότι είναι λογικοί;»

Πρόσθεσε:

«Λοιπόν, εννοώ, λέω 2 ή 3 μέρες, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή κάτι τέτοιο. Ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν ένα νέο πυρηνικό όπλο».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πολεμικά πλοία είναι γεμάτα με πυραύλους και άλλα όπλα και έτοιμα να τεθούν σε λειτουργία.

Επέμενε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να χρειαστεί να επιτεθεί στο Ιράν με «ένα ακόμη μεγάλο πλήγμα», καθώς επιδιώκει να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ακόμη ότι ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ «μου υποσχέθηκε ότι δεν στέλνει όπλα στο Ιράν».

«Αυτή είναι μια όμορφη υπόσχεση. Τον εμπιστεύομαι. Το εκτίμησα», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Το Πεκίνο απέρριψε τον περασμένο μήνα αυτό που χαρακτήρισε «αβάσιμες» αναφορές που ισχυρίζονταν ότι η Κίνα σχεδίαζε να στείλει όπλα στο Ιράν.

Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί είπε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει επίσης την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων και το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA.

Οι όροι αυτοί δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει, συγκριτικά με την προηγούμενη πρόταση, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «σκουπίδια» και την απέρριψε, την περασμένη εβδομάδα.

Εφικτή η διπλωματική λύση με την Κούβα

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως θα μπορούσε να επιτευχθεί μια διπλωματική λύση με την κουβανική κυβέρνηση και ότι μπορεί να βοηθήσει τη χώρα, είτε υπάρξει «αλλαγή καθεστώτος» στο νησί είτε όχι.

«Έτσι νομίζω», απάντησε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν είναι εφικτή μια συμφωνία με την Κούβα. «Η Κούβα μας καλεί. Χρειάζονται βοήθεια. Η Κούβα είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Η Κούβα χρειάζεται βοήθεια και αυτό θα κάνουμε», είπε.

Η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει διεφθαρμένη και ανίκανη τη σημερινή, κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας και πιέζει για την αλλαγή του καθεστώτος.

