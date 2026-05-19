Νέο εργατικό δυστύχημα στην Εύβοια, παλέτα καταπλάκωσε 53χρονο

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Εύβοια όταν μια παλέτα καταπλάκωσε έναν 53χρονο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Εύβοιας, το δυστύχημα έγινε όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας μια παλέτα φέρεται να καταπλάκωσε τον εργαζόμενο.

Ο άνδρας, σύμφωνα με το evima.gr, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την ευρύτερη περιοχή.

