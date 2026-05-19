Αρχεία Επστάιν: Η βρετανική αστυνομία διερευνά καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών τη δεκαετία του 1980

Η αστυνομία στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι διερευνά δύο καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από τη δεκαετία του ’80, αφού εξέτασε πιθανά εγκλήματα που αποκαλύφθηκαν σε έγγραφα από την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Επστάιν.

Η αστυνομία στο Σάρεϊ, την κομητεία ακριβώς νοτιοδυτικά του Λονδίνου, δήλωσε σε ανακοίνωσή της την Τρίτη ότι διερευνά δύο ξεχωριστά εγκλήματα. Το ένα αφορά τοποθεσίες στο Σάρεϊ και το Μπέρκσαϊρ από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως το 2000. Το άλλο αφορά τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980 στο Δυτικό Σάρεϊ.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όλες τις αναφορές για σεξουαλικά αδικήματα και θα εργαστούμε για να εντοπίσουμε τυχόν εύλογες γραμμές έρευνας για την επαλήθευση πληροφοριών ή τη διαπίστωση επιβεβαιωτικών αποδεικτικών στοιχείων», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Το Σάρεϊ είναι μεταξύ αρκετών αστυνομικών δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου που συνεργάστηκαν για την αξιολόγηση πιθανών εγκλημάτων που αποκαλύφθηκαν σε έγγραφα που συνδέονται με τον εκλιπόντα χρηματοδότη και σεξουαλικό παραβάτη. Το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας, το οποίο συγκεντρώνει ηγέτες της αστυνομίας από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι είχε συστήσει μια εθνική ομάδα συντονισμού για την υποστήριξη των δυνάμεων που διερευνούν ζητήματα που προκύπτουν από τις περισσότερες από 3 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα φέτος.

Ενώ το συμβούλιο δεν διευκρίνισε ποιες αστυνομικές δυνάμεις μπλέκονται στην προσπάθεια, τουλάχιστον οκτώ έχουν δηλώσει ότι «αξιολογούν» πληροφορίες από τα αρχεία. Εξετάζουν ζητήματα που κυμαίνονται από ανησυχίες ότι το ιδιωτικό τζετ του Επστάιν μπορεί να χρησιμοποιήθηκε σε σωματεμπορία έως ισχυρισμούς ότι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου έστειλε εμπιστευτικές αναφορές στον Επστάιν όταν ήταν ο απεσταλμένος της Βρετανίας για το διεθνές εμπόριο.

Το σκάνδαλο Επστάιν έχει συγκλονίσει τη βασιλική οικογένεια και τη βρετανική πολιτική σκηνή τους τελευταίους μήνες λόγω των δεσμών του με τον Πίτερ Μάντελσον, τον πρώην πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον, και με τον πρώην πρίγκιπα, γνωστό πλέον ως Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ αφαίρεσε τον Οκτώβριο από τον μικρότερο αδελφό του τους βασιλικούς τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αποκαλείται πρίγκιπας, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη βασιλική οικογένεια από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις σχετικά με τη φιλία του με τον Επστάιν.

