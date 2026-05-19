Σάλος στην Πορτογαλία με τους «θηριανούς»: Αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ζητούν… κτηνιατρική εξέταση (Videos)

Ανησυχία και ποικίλες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Πορτογαλία η συνεχής αύξηση των «θηριανών», δηλαδή ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και δηλώνουν ότι ταυτίζονται με αυτά. Το φαινόμενο οδήγησε τον πορτογαλικό Κτηνιατρικό Σύλλογο να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν παρέχει κτηνιατρικές υπηρεσίες σε ανθρώπους.

Η συζήτηση εντάθηκε μετά τις πρώτες περιπτώσεις νεαρών που ζήτησαν να τους παρασχεθούν υπηρεσίες κτηνιάτρου, γεγονός που ώθησε τον Σύλλογο να διευκρινίσει τη στάση του και να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες προς τα μέλη του. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά, ποια γλώσσα οφείλουν να χρησιμοποιούν, αλλά και σύσταση να μην τα αναλαμβάνουν.

Νομική αποσαφήνιση από τον Κτηνιατρικό Σύλλογο

Στην ανακοίνωση του Οργανισμού Κτηνιάτρων (OMV) αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Μετά την εμφάνιση, έστω και σποραδικά, στην Πορτογαλία ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι ταυτίζονται με ορισμένα ζώα, υιοθετώντας γλώσσα, συμπεριφορές ή ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα και που διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες ως θηριάνθρωποι, ο OMV ενημερώνει όλα τα μέλη του για τα ακόλουθα: Η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά ορισμένες διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας, για παράδειγμα, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου, αλλά δεν προβλέπει, ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς “ταυτότητας ζώου” ενός ατόμου».

«Το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο συνεχίζει για τους σκοπούς του νόμου, να είναι άνθρωπος. Ο κτηνίατρος, όταν αντιμετωπίζει έναν θηριάνθρωπο, θα πρέπει να αρνείται να εκτελεί πράξεις διάγνωσης, συνταγογράφησης και θεραπείας ασθενειών», τονίζει ο Κτηνιατρικός Σύλλογος.

Όπως αναφέρει το cmjornal.pt, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος συμπληρώνει στη δήλωσή του ότι, σε περίπτωση επαφής κτηνιάτρου με άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως θηριάνθρωπος, ο επαγγελματίας «πρέπει να εξηγήσει, χρησιμοποιώντας σωστή γλώσσα», πως «έχει τα προσόντα μόνο να θεραπεύει ζώα και δεν μπορεί να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους, ακόμη και αν αυτά τα άτομα αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα».

Η εξάπλωση των therian στα social media

Το φαινόμενο των therian έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από αναρτήσεις και βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, με κυριότερη πλατφόρμα το TikTok.

Σε αυτά, μέλη της κοινότητας εμφανίζονται να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια και άλλα στοιχεία που τα βοηθούν να μοιάζουν με ζώα, ενώ ταυτόχρονα μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Οι therian, ή θηριανοί, ή θηριάνθρωποι, αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες και άλλα ζώα.

Πρόκειται για άτομα που δηλώνουν έντονη σύνδεση με τον ζωικό κόσμο και υιοθετούν συμπεριφορές που παραπέμπουν σε αυτόν, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα.

