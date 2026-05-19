Τραυματισμένη πρώην πρωταθλήτρια στίβου καταδίωξε ανήλικους που την έκλεψαν – Της έχουν επιτεθεί άλλες τρεις φορές

Ακόμη και τραυματισμένη, η πρώην πρωταθλήτρια στίβου Ανδριάνα Φωτακοπούλου προχώρησε σε πεζή καταδίωξη τριών ανήλικων Ρομά, οι οποίοι της είχαν κλέψει την τσάντα της μέσα από το αυτοκίνητό της. Όπως αναφέρει η ίδια, ένας από τους δράστες έφτασε στο σημείο να της ρίξει πέτρα για να την αποτρέψει.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς, σύμφωνα με το Live News, η 50χρονη μητέρα τριών παιδιών από την Πάτρα έχει δεχθεί άλλες τρεις επιθέσεις στο παρελθόν.

Η πρώην αθλήτρια περιέγραψε όσα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής στη γέφυρα της περιμετρικής Πατρών, όταν τρεις ανήλικοι την αιφνιδίασαν, αφαίρεσαν την τσάντα της από το όχημά της και στη συνέχεια διέφυγαν.

Η στάση για φωτογραφία και η αιφνιδιαστική επίθεση

Η 50χρονη επέστρεφε από το νεκροταφείο, όπου είχε μεταβεί για να ανάψει το καντήλι στο μνήμα των γονιών της, και σταμάτησε στη γέφυρα της περιμετρικής Πατρών προκειμένου να φωτογραφίσει το ηλιοβασίλεμα.

«Αποφάσισα να σταματήσω να δω το ηλιοβασίλεμα, ήταν 20:15-20:20 και είχε κοκκινίσει ο ορίζοντας. Έχω βγει από το αυτοκίνητο, το έχω κλειδώσει. Και αφήνω την τσάντα μου στη θέση του συνοδηγού, παίρνω το κλειδί και το κινητό και κλειδώνω», περιέγραψε αρχικά.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, οι δράστες ήταν τρεις ανήλικοι, και κατάφεραν να της πάρουν την τσάντα της αφού έσπασαν το τζάμι του οχήματος: «Έσπασε το τζάμι. Το αυτοκίνητο ήταν στα δεξιά μου. Γυρίζω και βλέπω ένα χέρι γκρι να μπαίνει μέσα, μόνο το χέρι, να τραβάει την τσάντα έξω. Δεν είχε βγει καν στο δρόμο. Ήταν κάτω από τον δρόμο. Μόνο το χέρι του είδα. Ήταν τρία άτομα. Αυτός που πήρε την τσάντα και πέταξε την πέτρα ήταν 15 με 16 χρονών, φορούσε φούτερ με κουκούλα. Όλη την ώρα η κουκούλα δεν έφυγε από το κεφάλι του. Δεν μπόρεσα να δω τα χαρακτηριστικά του. Τα δύο μικρότερα να ήταν 12-13 ετών. Άρχισα να κυνηγώ το παιδί που είχε την τσάντα, διέσχισα 6-7 μέτρα και ξαφνικά σωριάστηκα μέσα στο χαντάκι».

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι ανήλικοι πήδηξαν τα συρματοπλέγματα στην άκρη του δρόμου, κατέβηκαν στο πρανές και διέσχισαν κάθετα τα δύο ρεύματα της περιμετρικής Πατρών.

Η συνάντηση με δεκάδες άτομα στον καταυλισμό

Η 50χρονη, αφού σηκώθηκε τραυματισμένη από το χαντάκι, επέστρεψε στο όχημά της και κατευθύνθηκε προς τον κοντινό καταυλισμό.

«Δέκα μέτρα περίπου πριν φτάσω στον καταυλισμό βγήκε με την τσάντα. Και ενώ πηγαίνω προς τον καταυλισμό βλέπω μπροστά μου 50-60 άτομα και λέω “όπα! δεν θα σε βρουν ποτέ εδώ”» σημείωσε, προσθέτοντας πως, παρά τον τραυματισμό και το σοκ, φώναζε καθ’ όλη τη διαδρομή: «Πετάξτε την τσάντα, πάρτε τα λεφτά και πετάξτε την τσάντα. Αφήστε μου τα χαρτιά».

Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, η 50χρονη δεν είχε αντιμετωπίσει παρόμοιο περιστατικό μόνο εκείνη τη μέρα, καθώς έχουν προηγηθεί άλλες τρεις επιθέσεις στο κατάστημα που διατηρεί στο κέντρο της Πάτρας.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών δραστών συνεχίζονται. Αργά το απόγευμα της Τρίτης, 19/5, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή του Ριγανόκαμπου, με στόχο τον εντοπισμό των τριών δραστών της επίθεσης στην Ανδριάνα Φωτακοπούλου, σύμφωνα με το pelop.gr.

Διαβάστε επίσης:

Αρνούνται τις κατηγορίες τα μέλη της μαφίας της Κρήτης: «Δεν νοείται καταπάτηση» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες θυμάτων

Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας έπεσε με ΙΧ στη θάλασσα στην προβλήτα του Ρίου, εντοπίστηκε νεκρός – Εξετάζεται το σενάριο της αυτοχειρίας

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026











