Ο Βανς λέει ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι η Τεχεράνη θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά και ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να ξεκινήσει ξανά στρατιωτικές επιθέσεις εάν χρειαστεί.

«Ο πρόεδρος μας ζήτησε να διαπραγματευτούμε με καλή πίστη και αυτό ακριβώς κάναμε», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η «επιλογή Β» θα ήταν η έναρξη νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Αλλά αυτό δεν είναι αυτό που θέλει ο πρόεδρος και δεν νομίζω ότι είναι αυτό που θέλουν ούτε οι Ιρανοί», είπε ο Βανς.

«Νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία να επαναφέρουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και 47 χρόνια», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους.

«Αυτό μας ζήτησε ο πρόεδρος και αυτό θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Αλλά χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό», πρόσθεσε.

«Δεν πρόκειται να έχουμε μια συμφωνία που να επιτρέπει στους Ιρανούς να έχουν πυρηνικά όπλα. Όπως μου είπε λοιπόν ο πρόεδρος, είμαστε έτοιμοι. Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι, αλλά ο πρόεδρος είναι πρόθυμος και ικανός να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι αν χρειαστεί».

