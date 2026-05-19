Απρόσμενη νεροποντή «χτύπησε» την Αθήνα – Συνεχίζεται και την Τετάρτη η αστάθεια (Photos)

Ξαφνική βροχόπτωση νωρίς το βράδυ της Τρίτης, 19/5, αιφνιδίασε όσους βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας, κατοίκους αλλά και επισκέπτες.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η εικόνα του καιρού άλλαξε έντονα, με το σκηνικό να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς εμφανίστηκαν ομπρέλες και αδιάβροχα, ενώ αρκετοί κατευθύνθηκαν για προστασία σε σταθμούς του μετρό.

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο καιρός αναμένεται να παραμείνει και αύριο (20/05) βροχερός και άστατος.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη

Συγκεκριμένα, στην αρχή του 24ώρου, τοπικές βροχές ή και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας, με τα φαινόμενα να σταματούν έως το ξημέρωμα.

Στη συνέχεια της ημέρας, σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 26-28, στη Θεσσαλία από 9 έως 26-28, στην Ήπειρο από 9 έως 24-26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 25-28, στα Επτάνησα από 13 έως 23-24 και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 11 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί με ένταση 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ, που τοπικά θα φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική, στην αρχή της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές, οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σταματήσουν, ενώ για το υπόλοιπο της ημέρας θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

