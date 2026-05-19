Εικόνες lockdown στην Αττική: Ανησυχία για την οσμή αερίου, καθησυχάζουν οι αρχές

Συναγερμός σήμανε την Τρίτη μετά από αναφορές κατοίκων και εργαζομένων στην Πυροσβεστική, για έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, η οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ώρες. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρύπων, με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, αναφέρουν οι Αρχές οι οποίες επισημαίνουν ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου ενώ υπογραμμίζεται ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες.

Συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA) διενεργούν εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στο νότια προάστια, από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή με αφορμή την οσμή αερίου που παρατηρείται σε περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι, πάντως, συνεχίζονται.

Δεν έχει εντοπιστεί πτώση πίεσης σε κανένα σημείο του δικτύου του ΔΕΣΦΑ, αναφέρεται από την πλευρά του Διαχειριστή του Συστήματος, που τροφοδοτεί τα δίκτυα διανομής της Enaon. Επίσης από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq και Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.

Από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρεται και επίσημα ότι: «Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».

Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι οι αναφορές για την μυρωδιά έχουν έρθει από περιοχές από τη Βουλιαγμένη μέχρι τον Νέο Κόσμο και το κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για διάφορες περιοχές όπως η Καλλιθέα, ο Νέος Κόσμος, η Γλυφάδα, το Φάληρο, το Κερατσίνι και η Δραπετσώνα, καθώς και από τον Πειραιά.

Εκκενώθηκαν σχολεία και επιχειρήσεις κυρίως από το κέντρο και προς Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη όπου η μυρωδιά ήταν πιο έντονη.

Η πυροσβεστική άρχισε να ερευνά το ζήτημα στέλνοντας συνεργεία σε διάφορα σημεία, ωστόσο δεν εντόπισε το παραμικρό.

Πάντως, προκλήθηκε ανησυχία σε κατοίκους, με αρκετούς να επιλέγουν να παραμείνουν στα σπίτια τους από φόβο και αβεβαιότητα. Η εικόνα σε ορισμένες περιοχές ήταν ασυνήθιστη για ώρα αιχμής, καθώς δρόμοι που συνήθως παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση εμφανίζονταν έρημοι, θυμίζοντας εικόνες από την περίοδο του lockdown.

Νωρίτερα, εκκενώθηκε και το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου καθώς η οσμή αερίου που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Αττικής -και κυρίως των νοτίων προαστίων- έκανε την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως «η οσμή δεν είναι από διαρροή φυσικού αερίου» και δίνοντας σύσταση για παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης:

«ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΣΜΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου.

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

«Πρέπει να μας πει κάποιος τι είναι» λέει ο δήμαρχος Κερατσινίου μιλώντας στην ΕΡΤ.

Επίσης, ο δήμαρχος Ασπροπύργου, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι προς το παρόν στην περιοχή δεν μυρίζουν κάτι, επισημαίνοντας πως οι έντονες και δυσάρεστες οσμές είναι καθημερινό φαινόμενο στον Ασπρόπυργο.

Ο Στέλιος Μαμαλάκης, Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι η έντονη οσμή ξεκίνησε περίπου στις 13:30. «Αμέσως προχωρήσαμε στην προληπτική εκκένωση κτηρίου του Δημαρχείου και ταυτόχρονα δόθηκε μία εντολή προς τα σχολεία, εάν κριθεί απαραίτητο από τον εκάστοτε διευθυντή, να γίνει εκκένωση των σχολείων. Αυτό τελικά επιλέχθηκε από ένα διευθυντή και έγινε εκκένωση ενός σχολείου», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο κ. Θεοδωρικάκος επικοινώνησε με τον κ. Παπασταύρου «και με ενημέρωσαν ότι η οσμή δεν οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου».

«Ήμασταν έτοιμοι να εκκενώσουμε σχολεία, γιατί η μυρωδιά άρχισε να γίνεται πολύ έντονη, όμως ήρθαν οι διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου κι έτσι δεν μπορούσαμε να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, προσθέτοντας πως θα βρίσκεται σε αναμονή νέας ενημέρωσης.

Στάση αναμονής και από τη δημοτική Αρχή του Αλίμου, καθώς ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης μας είπε: «Από τη στιγμή που οι υπεύθυνοι φορείς μας ενημερώνουν ότι δεν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια ενέργεια. Είμαστε σε επιφυλακή και περιμένουμε οποιαδήποτε νέα ενημέρωση».

Η ενημέρωση για το περιστατικό

Το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανέφερε για το περιστατικό:

«Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε

Η Σταματούλα Τσικρικά, η Πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, επεσήμανε στην ΕΡΤ, ότι τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και όχι μόνο, καλό θα ήταν να μείνουν σε εσωτερικούς και καλά αεριζόμενους χώρους ώστε να αποτραπεί η είσοδος της έντονης οσμής στο εσωτερικό.

Αναφερόμενη στη χρήση κλιματισμού, επισήμανε ότι πρέπει να μπαίνουν στην λειτουργία «εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα» και όχι με την ανακύκλωση του εξωτερικού αέρα, κάτι που πρέπει επίσης να κάνουμε και στο αυτοκίνητο αν κινούμαστε σε αυτές τις περιοχές.

Η γιατρός συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα τα οποία πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως άσθμα, και λαμβάνουν αγωγή για τη νόσο τους, τονίζοντας ότι πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με τον πνευμονολόγο τους.

ΔΕΣΦΑ: «Καμία σχέση με το δίκτυό μας η οσμή αερίου στην Αττική»

Ο ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης) ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το φαινόμενο της έντονης οσμής.



Η θέση του ΔΕΣΦΑ έχει ως εξής:



Ο Διαχειριστής επισημαίνει ότι τα περιστατικά δεν σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις του, τονίζοντας το εξής τεχνικό δεδομένο:



«Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».

Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης: «Είμαστε σε επικοινωνία με την Πυροσβεστική, αναμένουμε ενημέρωση από τους ελέγχους»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού της πηγής της έντονης οσμής που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας. Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, προχώρησε σε ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου και την κινητοποίηση των αρμοδίων:



Χαρακτηριστικά, αναφέρει, σε ανάρτησή του στο Facebook:



«Στο Δήμο Αθηναίων έχουν έρθει πολλές αναφορές για οσμή φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της πόλης. Έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Πυροσβεστική οι οποίοι μας ενημέρωσαν οτι έχουν πολλές αναφορές και σε άλλες περιοχές και δήμους του Λεκανοπεδίου και ήδη υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα ελέγχου της εταιρείας αερίου που διενεργεί ελέγχους. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση».

Πηγές διυλιστηρίων: Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό

Πηγές από την πλευρά των διυλιστηρίων εμφανίζονται κατηγορηματικές ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο συμβάν ή περιστατικό στις εγκαταστάσεις του Θριασίου που να συνδέεται με την έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές των νοτίων προαστίων και κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.



Όπως ανέφεραν, «στο Θριάσιο δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σήμερα», ενώ σημείωναν ότι αν υπήρχε κάποιο περιστατικό τέτοιας έκτασης στις εγκαταστάσεις, θα υπήρχαν αντίστοιχες αναφορές και στις γύρω περιοχές της Ελευσίνας και του Θριασίου πριν η οσμή γίνει αισθητή πιο νότια.



Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο η οσμή να συνδέεται με κάποια βιομηχανική διεργασία ή λειτουργική διαδικασία στα διυλιστήρια, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο στοιχείο που να ενοχοποιεί ή να συνδέει συγκεκριμένη δραστηριότητα των εγκαταστάσεων με το φαινόμενο.

Πηγές ΕΚΠΑ για τα επίπεδα φυσικού αερίου στην ατμόσφαιρα

Προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει αυξημένη ποσότητα φυσικού αερίου ή συναφών ουσιών στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με πηγές του ΕΚΠΑ.

Γεν. Διευθυντής Τεχνικών Έργων Αερίου Αττικής: «Η οσμή παραπέμπει σε υγραέριο, καμία σχέση με το δίκτυό μας»

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Έργων Αερίου Αττικής, κ. Μπαμπούρας, προχώρησε σε μια διευκρίνιση, τονίζοντας ότι η μυρωδιά που έχει αναστατώσει τους κατοίκους δεν προέρχεται από το δίκτυο φυσικού αερίου.



«Δεν έχουμε καμία σχέση. Κανένα έργο μας δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εξ αρχής επιχειρούν οχήματα, δεν έχει σταματήσει η έρευνα αλλά δεν έχουν βρει κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει το φαινόμενο. Είχε καταγραφεί και πριν από ένα μήνα. Η μυρωδιά από τους τεχνικούς μας προσομοιάζει σε οσμή υγραερίου».

Enaon: Καμία διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου

Η εταιρεία Enaon, που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή που καταγράφηκαν αναφορές πολιτών για έντονη οσμή, τεχνικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν άμεσα και μετέβησαν στα σημεία όπου υπήρξαν κλήσεις.



Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αναφορές προέρχονταν από αρκετές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, μεταξύ αυτών η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρκιζα, η Ανάβυσσος, η Παλαιά Φώκαια, το Λαγονήσι και ευρύτερα παραλιακά σημεία, ενώ όπως επισημάνθηκε, οι καιρικές συνθήκες και κυρίως η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μεταφορά της οσμής σε μεγαλύτερη ακτίνα.



Όπως διευκρινίστηκε μέχρι τη στιγμής δεν είχε εντοπιστεί καμία δυσλειτουργία ή διαρροή που να συνδέεται με το δίκτυο φυσικού αερίου. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι τόσο στις υποδομές του δικτύου όσο και με ειδικό εξοπλισμό ανίχνευσης, ο οποίος χρησιμοποιείται προληπτικά για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών ή άλλων ενδείξεων παρουσίας αερίου.



Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει ότι ενίσχυσε το προσωπικό πεδίου, προκειμένου να ανταποκριθεί στον αυξημένο αριθμό κλήσεων από πολίτες, ενώ πραγματοποιήθηκαν σαρώσεις στις περιοχές όπου αναφέρθηκε το φαινόμενο. Παρά τα εκτεταμένα μέτρα ελέγχου, δεν προέκυψε κάποιο εύρημα που να συνδέει την οσμή με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Σε ερώτηση για την πιθανή προέλευση της οσμής, εκπρόσωπος της Enaon ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η πηγή της χωρίς τεχνικά δεδομένα, αποφεύγοντας να προχωρήσει σε εκτιμήσεις. Όπως σημειώθηκε, αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί και στο παρελθόν, χωρίς τότε να διαπιστωθεί σύνδεση με το δίκτυο της εταιρείας.

Σε επιφυλακή το Λιμενικό

Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί το Λιμενικό Σώμα, δίνοντας οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, μετά τις αναφορές πολιτών για έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, ούτε εντοπίζεται ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να μπορεί να συνδεθεί με τη δυσοσμία.

Πηγές αναφέρουν ότι το Λιμενικό πραγματοποιεί προληπτικές περιπολίες και ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θαλάσσιες περιοχές διέλευσης πλοίων, αλλά και σε εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο ανησυχητικό εύρημα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τη ΔΕΠΑ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πίσω από το φαινόμενο υπάρχει τεχνική, περιβαλλοντική ή άλλη αιτία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης:

Υποκλοπές: Δεν πάει να καταθέσει στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς η ΕΛ.ΑΣ έφτασε στην εξάρθρωση της οικογενειακής μαφίας που εκβίαζε ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων

Μετρό Θεσσαλονίκης: Η πρώτη δοκιμαστικη διαδρομή προς την Καλαμαριά