Από το 2021 εκτιμά η ΕΛΑΣ ότι η εγκληματική οργάνωση από τα Βορίζια εκβίαζε ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και είτε τους τα άρπαζε παράνομα για να πάρει τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε τους τα κατέστρεφε.
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ, αποκάλυψε ένα δίκτυο εκβιασμών, και παράνομων οικονομικών οφελών που σε επίπεδο δημοσίου φτάνει τις 580.000 ευρώ, ενώ από τους ιδιώτες η δράση τους είχε κάνει ζημιά 200.000 ευρώ.
Η Δημογλίδου ανέφερε πως «κλειδί» στην εξάρθρωσή τους αποδείχθηκαν οι καταγγελίες που αφορούσαν κυρίως περιστατικά όπως φθορές και εμπρησμοί αυτοκινήτων.
Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διαπίστωσε ότι πίσω από τις επιμέρους υποθέσεις υπήρχε κοινός πυρήνας τριών βασικών κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει την εγκληματική ομάδα που εκβίαζε τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, με αποτέλεσμα υπό το καθεστώς φόβου να παρατούν τα χωράφια τους.
Οι έρευνες -σύμφωνα με την Κ. Δημογλίδου- κράτησαν περίπου έναν χρόνο.
Ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων εντοπίστηκε στην Αθήνα όπου είχε ταξιδέψει για ιατρικούς λόγους. Προς το παρόν δεν έχει δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις που του αποδίδονται.
Ο τρόπος δράσης της συμμορίας ήταν ένας στυγνός εκβιασμός: ή τους δίνουν τα χωράφια, είτε τους τα καταστρέφουν. Οσοι δεν ενέδωσαν, αντιμετώπισαν τη μήνη τους.
Παράδειγμα, το 2022 κάτοικος της περιοχής είδε το αμπέλι του πλήρως κατεστραμμένο καθώς του έκοψαν 400 κουρμούλες.
Σε άλλον έκοψαν 134 ελαιόδεντρα. Άλλοι πάλι που έδειχναν να μην τους φοβούνται, ξυλοκοπήθηκαν, σύμφωνα με τις κατηγορίες.
