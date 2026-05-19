19.05.2026 12:30

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς η ΕΛ.ΑΣ έφτασε στην εξάρθρωση της οικογενειακής μαφίας που εκβίαζε ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων

Από το 2021 εκτιμά η ΕΛΑΣ ότι η εγκληματική οργάνωση από τα Βορίζια εκβίαζε ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και είτε τους τα άρπαζε παράνομα για να πάρει τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε τους τα κατέστρεφε.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ, αποκάλυψε ένα δίκτυο εκβιασμών, και παράνομων οικονομικών οφελών που σε επίπεδο δημοσίου φτάνει τις 580.000 ευρώ, ενώ από τους ιδιώτες η δράση τους είχε κάνει ζημιά 200.000 ευρώ.

Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στην εξιχνίαση

Η Δημογλίδου ανέφερε πως «κλειδί» στην εξάρθρωσή τους αποδείχθηκαν οι καταγγελίες που αφορούσαν κυρίως περιστατικά όπως φθορές και εμπρησμοί αυτοκινήτων.

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διαπίστωσε ότι πίσω από τις επιμέρους υποθέσεις υπήρχε κοινός πυρήνας τριών βασικών κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει την εγκληματική ομάδα που εκβίαζε τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, με αποτέλεσμα υπό το καθεστώς φόβου να παρατούν τα χωράφια τους.

Οι έρευνες -σύμφωνα με την Κ. Δημογλίδου- κράτησαν περίπου έναν χρόνο.

Ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων εντοπίστηκε στην Αθήνα όπου είχε ταξιδέψει για ιατρικούς λόγους. Προς το παρόν δεν έχει δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Ή δίνεις τα χωριάφια, ή τα καταστρέφουμε

Ο τρόπος δράσης της συμμορίας ήταν ένας στυγνός εκβιασμός: ή τους δίνουν τα χωράφια, είτε τους τα καταστρέφουν. Οσοι δεν ενέδωσαν, αντιμετώπισαν τη μήνη τους.

Παράδειγμα, το 2022 κάτοικος της περιοχής είδε το αμπέλι του πλήρως κατεστραμμένο καθώς του έκοψαν 400 κουρμούλες. 

Σε άλλον έκοψαν 134 ελαιόδεντρα. Άλλοι πάλι που έδειχναν να μην τους φοβούνται, ξυλοκοπήθηκαν, σύμφωνα με τις κατηγορίες.

Ο Μπερνάρ Αρνό «πουλάει» τον Marc Jacobs: Το deal των 850 εκατ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη της μόδας

Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία από έκρηξη – Τρεις αγνοούμενοι

Κεραμέως: Δεν περικόπτονται οι συντάξεις χηρείας – Ποιοι υγειονομικοί εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 36χρονη που έπαθε ανακοπή – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Τριαντάφυλλος για Akyla: «Το παιδί είναι πολύ ωραίο στη σκηνή, αλλά όλο το άλλο, συγγνώμη, δεν μου αρέσει»

Η υποψία για μπλόφα εκλογών και ο Σαμαράς, ο Γερουλάνος και οι συμμαχίες, η Καρυστιανού και το όνομα, η Ρένα κόπηκε, ο Παύλος, ο Φάμελλος και το… Γκάζι

Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» - Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

Αλαλούμ στο ΠΑΣΟΚ: Διαμαντοπούλου και Γερουλάνος σέρνουν το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ – Υπονόμευση της απόφασης του συνεδρίου

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

