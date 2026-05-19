ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 13:50
Ευρυδίκη για Eurovision: Μπράβο στις 5 χώρες που αποχώρησαν εγκαίρως – Το Ισραήλ δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

Την αντίθεσή της στη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision εξέφρασε η Ευρυδίκη, σχολιάζοντας πως το ενδεχόμενο νίκης του οδήγησε πολλούς στο να στηρίζουν άλλες χώρες, ακόμη κι αν τα τραγούδια τους δεν συγκαταλέγονταν στις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Όπως είπε: «Η Dara ήταν εξαιρετική, φωνάρα. Ένα τραγούδι όμως που τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα είναι… δεν ξέρω πως να το πω τώρα, παρόλο που εγώ χαίρομαι γιατί είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος μέσα, αλλά όταν έχεις μια Ιταλία γεμάτη μελωδία, μια Αυστραλία με αυτή την ερμηνεύτρια, και έχεις και τη Βουλγαρία, εγώ θα πόνταρα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αυστραλία. Αλλά φτάσαμε στο σημείο να παρακαλάμε να κερδίσει ένα τραγούδι, το οποίο μπορεί να μην είναι μέσα στα αγαπημένα μας, για να μην κερδίσει το Ισραήλ, το οποίο είχε ένα από τα καλύτερα τραγούδια του διαγωνισμού μουσικά, με έναν ερμηνευτή επίσης φανταστικό, αλλά δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξέφρασε τη θέση της για τη στάση χωρών που αποχώρησαν από τη διοργάνωση, ενώ υποστήριξε πως τα τελευταία χρόνια η Eurovision βρίσκεται σε περίοδο παρακμής. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Και πού καταλήγουμε; Στο ότι μπράβο στις 5 χώρες που αποχώρησαν εγκαίρως, που έθεσαν βέτο. Πού θα πηγαίναμε του χρόνου; Σε μια χώρα που είναι σε πόλεμο και που κάνει μια γενοκτονία; Αυτά είναι τα θέματα λοιπόν που εδώ και πολύ καιρό με βασανίζουν. Είναι και ένα άλλο κομμάτι βέβαια, το οποίο για μένα ισχύει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι βιώνουμε την παρακμή της Eurovision».

