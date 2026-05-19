ΣΚΑΪ: Το «Prime Time» περνά πίσω από την «κουρτίνα» της κατασκοπείας και των υβριδικών επιχειρήσεων (photos/video)

Ιχνηλασία στον αθέατο κόσμο της κατασκοπείας και των υβριδικών επιχειρήσεων παρουσιάζουν στο «Prime Time» (24.00) του ΣΚΑΪ ο Γιάννης Σουλιώτης και η Έλλη Κασόλη, αποτυπώνοντας τα πιο πρόσφατα περιστατικά σαμποτάζ και ασύμμετρων επιθέσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι «κινούνται στις σκιές και καταγράφουν συγκλονιστικές μαρτυρίες από εκείνους που γνώρισαν το σκοτεινό πρόσωπο των μυστικών υπηρεσιών».

Οι δύο δημοσιογράφοι, στο πλαίσιο της έρευνας τους, συνάντησαν σε απόρρητες τοποθεσίες στην Ευρώπη, συναντούν τον Βρετανό επενδυτή, Σερ Μπιλ Μπρόουντερ, αλλά και τον Ουκρανό θεατρικό σκηνοθέτη, Γεβγέν Λάβρεντσουκ, που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Κρεμλίνου, πληρώνοντας το τίμημα της αντιπαράθεσης με το καθεστώς Πούτιν.

Στην διάρκεια της εκπομπής «ξεδιπλώνεται» η πορεία ως τον θάνατο -μέσα στις ρωσικές φυλακές- του δικηγόρου Σεργκέι Μαγκνίτσκι, που μαζί με τον Μπρόουντερ είχαν ξεκινήσει μια εκστρατεία κατά της διαφθοράς με επίκεντρο τη Μόσχα.

Στην Κύπρο, διερεύνησαν τους πρόσφατους μυστηριώδεις θανάτους του Ρώσου διπλωμάτη και κρυπτογράφου, Αντόν Πανόφ και του επιχειρηματία Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ. Συνομίλησαν με τον πρώην κατάσκοπο της KGB στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τζακ Μπάρσκι, για την κινηματογραφική ζωή του, αλλά και με τον έμπειρο πρώην πράκτορα της CIA, Μαρκ Πολυμερόπουλος, για τον αέναο και άνευ όρων ανταγωνισμό στον πεδίο των πληροφοριών.

Στην Ελλάδα, συναντήθηκαν με εκείνους που δουλεύουν κάτω από τα ραντάρ για την εθνική ασφάλεια και σταχυολογούν τις σοβαρότερες υποθέσεις κατασκοπείας των τελευταίων ετών, ενώ σε μία σπάνια συνέντευξη με τον πρώην διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεόδωρο Δραβίλλα, αποκωδικοποίησαν τις πρακτικές και τα χαρακτηριστικά των υβριδικών επιχειρήσεων.

