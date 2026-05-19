ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 16:56
19.05.2026 14:22

Άνοιξε η «πόρτα» για την αποζημίωση των διαβητικών που χρησιμοποιούν συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης

pixabay.com

O υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης αποδέχτηκε τη νέα πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), που αφορά την αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ, των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, που χρησιμοποιούν τα Συστήματα Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGM) και έχουν πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.

Ο Υπουργός, συμφώνησε να προωθήσει άμεσα προς υλοποίηση το εδώ και δύο χρόνια, αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

Στην συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, που έλαβε χώρα την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, παρευρέθηκαν από την πλευρά της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Δαραμήλας, η Νομική Σύμβουλος κ. Χριστίνα Ντάφη, η κ. Σμάρω Μπουλαζέρη, Πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Β. Αιγαίου, καθώς και η κ. Χριστίνα Σουλιώτη, Πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Αθήνας.

Η πρόσβαση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 σε τεχνολογίες συνεχούς καταγραφής γλυκόζης θα συμβάλλει:

  • Στη βελτίωση της αυτοδιαχείρισης της πάθησης.
  • Στην αποτροπή εμφάνισης περαιτέρω επιπλοκών και νοσηλειών, με άμεση βελτίωση τόσο της ποιότητας ζωής των πασχόντων όσο και ελάφρυνση της δημόσιας φαρμακευτικής και νοσοκομειακής δαπάνης, όπως αναγνώρισε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας.

Η Ελλάδα αποτελεί την τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει εντάξει μέχρι σήμερα αυτή την τεχνολογία στους πάσχοντες με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2. Η χρήση Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGM) οδηγεί στη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου, την αποτελεσματικότερη καθημερινή διαχείριση της νόσου, καθώς και την μείωση εμφάνισης επιπλοκών.

Τα επιστημονικά δεδομένα και οι σύγχρονες θεραπευτικές πρακτικές στη διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη έχουν πλέον μεταβληθεί ουσιωδώς. Η Πολιτεία οφείλει να προσαρμόσει το πλαίσιο αποζημίωσης στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, με στόχο την πρόληψη των επιπλοκών, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στις σύγχρονες θεραπευτικές τεχνολογίες.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ αναμένει την άμεση προώθηση της σχετικής πρότασης στην υλοποίηση της οποίας ο  Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δεσμεύτηκε να προχωρήσει περαιτέρω, ενώ έσπευσε να διευκρινίσει πως η απόφασή του για ένταξη των συστημάτων καταγραφής γλυκόζης (CGM) για τα άτομα με Διαβήτη Τύπου 2  δεν θα επηρεάσει με κανέναν τρόπο, τις υπόλοιπες κατηγορίες του Σακχαρώδους Διαβήτη, οι οποίες λαμβάνουν ήδη τα νέα αυτά ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

