Νέα επίθεση Άδωνι σε Ανδρουλάκη για το ακίνητο: Είναι αστείο να λέει ότι παίρνει 1.000 ευρώ

Ως «αστείο» χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης τον ισχυρισμό του Νίκου Ανδρουλάκη ότι παίρνει 1.000 ευρώ από το μίσθωμα του κτιρίου το οποίο στεγάζει το Κτηματολόγιο στο Ηράκλειο.

«Οτι παίρνει 1.000 ευρώ είναι αστείο. Τι κάνει ο κ.Ανδρουλάκης; Ο κ.Ανδρουλάκης κέρδισε μια σύμβαση 10.000 ευρώ το μήνα, αυτή έγινε επί μνημονίου 8.000 ευρώ το μήνα, μετά ξαναπήγε 10.000 ευρώ το μήνα. Άρα δεν παίρνει 1.000. Τι λέει έξυπνα; Λέει “εγώ παίρνω 1.000 ευρώ αφαιρουμένων των φόρων”» ανέφερε στο Open ο υπουργός Υγείας που συνέχισε την επίθεσή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία και σε κανέναν. Και χαίρομαι διότι από την ώρα που έγινε η ιστορία του ακινήτου, διαπιστώνω ότι το ΠΑΣΟΚ μιλάει πιο πολιτικά. Αν συνέβαλα και εγώ για να καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης ότι όταν φέρνεις την τοξικότητα στην πολιτική στο τέλος θα τη λουστείς, αν λειτούργησα δηλαδή εκπαιδευτικά και διδακτικά, είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση. Δεν πειράζει».

«Λέει ψέματα ότι το νοίκιασε χωρίς να θέλει»

Ο υπουργός Υγείας επέμεινε: «Κανένας δεν νοικιάζει ένα ακίνητο στο Δημόσιο χωρίς να το θέλει. Για να το νοικιάσει το ακίνητο έχει μπει σε μια διαγωνιστική διαδικασία. Άρα αν είπε εγώ δεν ήθελα να το νοικιάσω, λέει ψέματα. Δεν πήγε το Δημόσιο να το νοικιάσει, αυτός πήγε στο Δημόσιο και πρότεινε να νοικιαστεί. Δεύτερον, είπε ότι το νοικιάζει από το 2004. Αυτό που με ενδιαφέρει έγινε το 2008-2009. Να μας φέρει ποια σύμβαση έγινε και με ποιον. Η διαδικασία για να βρει το Κτηματολόγιο ακίνητο στο Ηράκλειο ξεκίνησε επί Καραμανλή. Σε αυτό λέει αλήθεια ο κ. Ανδρουλάκης» πρόσθεσε ο υπουργός, που υποστήριξε ότι η επιλογή του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη «έγινε επί ΠΑΣΟΚ».

«Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένα πρόσωπο -όχι παράνομα, νόμιμα- εξαιρετικά ευνοημένο» είπε ακόμη ο Γεωργιάδης.

«Δεν είναι ούτε ο φτωχός συμπολίτης που μάχεται για τον φτωχό συμπολίτη ούτε τίποτα. Είναι πολύ πλούσιος και πολύ ευνοημένος από το Δημόσιο. Δεν ξέρω πολλούς ‘Έλληνες που έχουν 1 εκατομμύριο ευρώ στο Βέλγιο. Εγώ ας πούμε δεν έχω» σημείωσε χαρακτηριστικά.

