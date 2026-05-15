Γεωργιάδης – Ανδρουλάκης: Πώς ξέσπασε ο πόλεμος του «πόθεν έσχες», σκληρό ροκ ως τις εκλογές 

Η σύγκρουση γύρω από το ακίνητο που η οικογένεια Ανδρουλάκη μισθώνει στο Κτηματολόγιο πέρασε μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες από τη φάση της δημοσιογραφικής αποκάλυψης σε ανοιχτό πολιτικό πόλεμο Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ.

Με την παρέμβαση Γεωργιάδη το πρωί της Πέμπτης, την απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη, τη συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκη στο Action 24 αργά το βράδυ και τη μεταφορά της αντιπαράθεσης στη Βουλή όσο και στις δικαστικές αίθουσες, οι δύο πλευρές έχουν πλέον καταθέσει με σαφήνεια τα επιχειρήματά τους και το ερώτημα είναι εάν αυτό το πρόωρο σκληρό ροκ πριν την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου θα έχει συνέχεια.

Η Πειραιώς υποστηρίζει ότι το θέμα δεν είναι νομικό, αλλά ηθικό. Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ευθέως πως δεν καταλόγισε παρανομία στη σύμβαση. Το ερώτημα που θέτει, και που επανέλαβε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, είναι αν συμβαδίζει με το προφίλ του υποψήφιου πρωθυπουργού η είσπραξη 1,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Δημόσιο μέσω σύμβασης που υπογράφηκε δεκαέξι ημέρες πριν το Καστελλόριζο, με ακίνητο που ανακαινίστηκε με δημόσιους πόρους, ενώ ο ίδιος ήταν τότε υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.

Ο υπουργός Υγείας προεκτείνει το επιχείρημα στους λογαριασμούς στις Βρυξέλλες και στη γνωστή υπόθεση του ενός εκατομμυρίου, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν απαιτεί αυστηρότητα από κυβερνητικά στελέχη.

Από την Πειραιώς ζητούν την κλήση Ανδρουλάκη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και δηλώνουν έτοιμοι για τη δικαστική οδό.

Η Χαριλάου Τρικούπη απαντά με τρία επίπεδα. Στο πρώτο, η τεκμηρίωση. Η οικογένεια Ανδρουλάκη μίσθωσε αρχικά το ακίνητο το 2004 στην Κτηματική Υπηρεσία μέσω διαγωνισμού με δέκα προσφορές και επελέγη για την τουριστική αστυνομία. Όπως είπε στο Αction 24 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ νέος διαγωνισμός έγινε το 2009 επί ΝΔ, αλλά η σύμβαση υπογράφηκε επί ΠΑΣΟΚ λόγω εκλογών, βάσει μειοδότριας προσφοράς.

Η ανανέωση του 2022 και η παράταση του 2024 έγιναν επί κυβέρνησης ΝΔ. Οι ανακαινίσεις, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, καλύφθηκαν από το Κτηματολόγιο για τις λειτουργικές του ανάγκες, όχι από την οικογένεια ως ωφελούμενη.

Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης διευκρίνισε χθες ότι το κτήριο ήταν νεόδμητο, όχι «χρέπι» όπως άφησε να εννοηθεί ο κ. Γεωργιάδης, και ότι το καθαρό μηνιαίο εισόδημα για τον ίδιο μετά φόρων αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε χίλια ευρώ.

Στο δεύτερο επίπεδο, την αμφισβήτηση του χαρακτηρισμού περί «αδήλωτων» χρημάτων. Οι λογαριασμοί στις Βρυξέλλες, λέει το ΠΑΣΟΚ, ανοίχτηκαν επί της θητείας του στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι δηλωμένοι επί μία δεκαετία και αναφέρονται σε σειρά πόθεν έσχες.

Στο τρίτο επίπεδο, την πολιτική ανάγνωση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για «ενορχηστρωμένη συκοφαντία» με στόχο την «ηθική του εξόντωση», παρομοιάζοντας την πίεση που δέχεται με την περίοδο των υποκλοπών.

Αντεπιτέθηκε, μάλιστα, καλώντας να ελεγχθούν τα πόθεν έσχες υπουργών της ΝΔ που έχουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, υπονοώντας ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν δικές τους αποκαλύψεις.

Η σύγκρουση μεταφέρεται πλέον σε δύο πεδία ταυτόχρονα. Στη Βουλή, χθες ο Αδωνης Γεωργιάδη να επιμένει στο επιχείρημα της «ανήθικης» είσπραξης δημοσίου χρήματος και ο Παύλος Χρηστίδης να κάνει λόγο για συντονισμένη σπίλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και στις δικαστικές αίθουσες, αφού ο δικηγόρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι κινούνται διαδικασίες κατά του κ. Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση και προσβολή προσωπικότητας. Ο υπουργός Υγείας απάντησε «πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια μετά χαράς».

Πέρα από τους κραδασμούς που προκάλεσε κατά τη χθεσινή μέρα η υπόθεση για την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε ότι πέρασε μία δύσκολη μέρα έχει αξία να σημειωθεί είναι ότι κάθε πλευρά διαχειρίζεται το θέμα με όρους που εξυπηρετούν ευρύτερη πολιτική στρατηγική της .

Η Πειραιώς επιχειρεί να αμφισβητήσει το αφήγημα της ηθικής υπεροχής που έχει χτίσει με προσοχή ο κ. Ανδρουλάκης.

Δημιουργεί τα δικά της επιχειρήματα για να απαντήσει σε επόμενες επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ ή και στα όσα του της καταμαρτυρά για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Χαριλάου Τρικούπη χρησιμοποιεί την επίθεση ως απόδειξη της υπαρκτής, κατά την ίδια, διαφθοράς που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες το βράδυ ήταν σαφής «Δέχομαι μια επίθεση, παρόμοια με αυτή που υπέστην με τις υποκλοπές.

Από τη μια ο πρωθυπουργός ζητά συγγνώμη, λέει ότι δεν πρόκειται για κάτι παράνομο, και από την άλλη υπάρχει ένας μιντιακός μηχανισμός της ΝΔ, με συμμετοχή υπουργών, βουλευτών και φιλικών ιστοσελίδων, που επιχειρεί την ηθική μου εξόντωση. Εγώ είμαι ηθικός και νόμιμος· κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι, όπως αποδεικνύεται από δικογραφίες και δικαστικές αποφάσεις».

Το βέβαιο είναι ότι ο πόλεμος που άνοιξε μεταξύ των δύο πλευρών δύσκολα θα κλείσει εδώ καθώς ήδη και οι δύο αναζητούν πολεμοφόδια και επιχειρήματα για την επόμενη σύγκρουση.

Όλα δείχνουν ότι η προεκλογική περίοδος που θα εγκαινιάσει άτυπα σήμερα το βράδυ από το συνέδριο του κόμματος ο πρωθυπουργός θα είναι σκληρή και προς όλες τις κατευθύνσεις θα γίνεται με ρυθμούς σκληρού ροκ.

