Συνεχίζεται ο «πόλεμος» για το ακίνητο Ανδρουλάκη: Νέα επίθεση Γεωργιάδη – Τσουκαλάς: «Η Δεξιά προσπαθεί να λασπώσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης»

«Στα κάγκελα» παραμένουν κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το ακινητο που η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη ενοικιάζει στην Κτηματολόγιο ΑΕ. Ο υπουργός Υγείας αμφισβήτησε τις αναλυτικές εξηγήσεις που έδωσε για το θέμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο Action 24, ενώ ο εκπρόσωπος του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης μίλησε εκ νέου για συκοφαντία και προσπάθεια της κυβέρνησης να λασπώσει τον αρχηγό του κόμματος.

Συγκεκριμένα ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μετά φόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ τον μήνα. Στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση είπε ένα μεγάλο ψέμα.

Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας και ο γιος Ανδρουλάκης, και οι δύο υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση της εποχής (σ.σ. το 2009) ένα συμβόλαιο» είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας στο Action 24.

«Είναι ψέμα και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί κυβέρνησης Καραμανλής και το Κτηματολόγιο υλοποίησε την απόφαση αυτή.

Οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου, το συμβόλαιο το υπέγραψε το Κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φτηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009.

Καμία κυβέρνηση Καραμανλή όπως λέει ψευδώς δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Και μου κάνει εντύπωση ότι λέει τόσα ψέματα στην τηλεόραση» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Η επιτροπή αξιολόγησης ενέκρινε τις τέσσερις προσφορές από τις οποίες η 4η του κ. Ανδρουλάκη ήταν η φτηνότερη απορρίπτοντας την την πέμπτη που ήταν σημαντικά φτηνότερη.

Για να καταλάβει ο κόσμος: Ο Ανδρουλάκης έδωσε τίμημα 10.500 ευρώ και αυτός που έκοψαν επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ έδωσε 7.500 ευρώ.

Άρα επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ένα μεγάλο στέλεχος της νομαρχιακής Ηρακλείου κέρδισε ένα συμβόλαιο από το Δημόσιο. Έχουμε καταφανώς εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Κατά τον ίδιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «έχει ξεκινήσει με μια σειρά ψεμάτων: είπε ότι νοικιαζόταν από το 2004. Εγώ δεν το ξέρω αλλά εδώ δεν κολλάει κάτι: αν υπήρχε προηγούμενη σύμβαση με το κτηματολόγιο το 2004, γιατί έγινε ο διαγωνισμός το 2009 και το 2010; Αν ήταν σε άλλη υπηρεσία είναι άσχετο με αυτό που συζητάμε.

Πονηρά ακούω, επίσης, το εξής: λέει ο Ανδρουλάκης δεν είναι το πρώτο συμβούλιο το 2010, ήταν το 2004. Οι εκλογές τότε ήταν το Μάρτιο, μήπως το συμβόλαιο που πήρε το 2004 έγινε προ των εκλογών;

Να μας το παρουσιάσει γιατί αν έχει πάρει το συμβόλαιο πριν φύγει ο Σημίτης ακόμα χειρότερα γι’ αυτόν. Από την ώρα που μόνος του λέει ότι υπήρχε προηγούμενο συμβόλαιο, ποιον μήνα και με ποια διαδικασία;»

Διευκρίνισε, επίσης, ότι «εγώ δεν έχω σκοπό να πάω τον Ανδρουλάκη στα δικαστήρια, είπα όμως ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο.

Είναι ένας βαθύπλουτος, ένα εκατ. από εδώ και ένα από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα.

Αυτή την περίοδο δύο αρχηγοί με έχουν χρεώσει αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης για την πολιτική δολοφονία τους: Ο Ανδρουλάκης και η Κωνσταντοπούλου. Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κ. Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττει 10.000 ευρώ τον μήνα από το Δημόσιο.

Για μένα είναι ηθικά απαράδεκτο για φέρελπι πρωθυπουργό και αρχηγό της αντιπολίτευσης».

Τσουκαλάς: Πάντα η Δεξιά όταν καταρρέει, προσπαθεί να λασπώσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης

Για «λάσπη με τα καντάρια» έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στοΕΡΤnews Radio 105,8.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα ότι, επειδή καταρρέει στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική.

«Πάντα η Δεξιά όταν καταρρέει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης.

Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το έκανε παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου, το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη Δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το κάνει πάντα η συγκεκριμένη παράταξη όταν δεν έχει επιχειρήματα για να μπορέσει να καλύψει την αποτυχία της.

Εγώ θέλω να πω κάτι. Είπατε για το νόμιμο και το ηθικό. Εδώ δεν έχουμε μόνο κατηγορία για το ηθικό. Έχουμε γενική κατηγορία. Όταν λέει «μασαμπούκωσε» και λέει ένα ψευδές ποσό, διότι απεδείχθη ότι το ενοίκιο είναι 1.000 ευρών αν αφαιρέσουμε το φόρο, τον μήνα που παίρνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κ. Γεωργιάδης, αυτό είναι συκοφαντία.

Δεύτερον, είπε ότι πήραν οι οικογένειά του το διαγωνισμό με φωτογραφικές διατάξεις και απεδείχθη ότι ο διαγωνισμός έγινε επί Νέας Δημοκρατίας και Κώστα Καραμανλή.

Η συμβασιοποίηση έγινε το ’10, αλλά η συμβασιοποίηση είναι απλά η εκτέλεση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός έγινε επί Νέας Δημοκρατίας το 2009 και Κώστα Καραμανλή. Δεύτερο ψέμα λοιπόν.

Τρίτον. Είπε ότι τα χρήματα αυτά που είναι τα μισθώματα, φύγανε στο εξωτερικό. Ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ήταν Ευρωβουλευτής, οι αποδοχές του ευρωβουλευτή. Άρα εδώ έχουμε τρία καραμπινάτα θέματα» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

Ως προς το ηθικό μέρος της κατηγορίας που διατυπώνει η Νέα Δημοκρατία ότι ένας πολιτικός αρχηγός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε «είναι μια μισθωτική σύμβαση. Δεν είναι σύμβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν συμβάσεις επενδυτικές. Εδώ έχω μια μισθωτική σχέση όπως εσείς μπορεί να έχετε ένα ακίνητο και να το εκμισθώνετε σε εμένα».

Αναφορικά με το ότι διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσουκαλάς είπε χαρακτηριστικά «πριν το ρωτήσει αυτό ο κύριος Μαρινάκης και η κυβέρνηση, να το ρωτήσει στους υπουργούς της κυβέρνησης αν υπάρχουν υπουργοί της κυβέρνησης που έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό. Νομιμότατα.

Εγώ δεν βάζω θέμα. Και για ποιο λόγο δεν κατονομάζω; Διότι εμείς δεν είμαστε λασπολόγοι για θέματα που δεν έχουν καμία παρανομία ή ανηθικότητα, να τα αναδεικνύουμε.

Λέω κάτι πάρα πολύ απλό, να δει η κυβέρνηση αν υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μισθώνουν ακίνητα σε υπηρεσίες του Δημοσίου και να δει αν υπάρχουν βουλευτές και υπουργοί που έχουν λογαριασμούς καταθέσεων στο εξωτερικό.

Ή αν έχουν και κάποιοι αμοιβαία κεφάλαια ή επενδυτικά προγράμματα που είναι στο εξωτερικό. Το ίδιο πράγμα είναι».

Μαρινάκης: «Όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες»

Σημειώνεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρενέβη εκ νέου για το θέμα και μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε ότι «ο τίτλος θεωρώ που μπαίνει στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη είναι “όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες”. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από ένα σημείο και μετά Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις, -“ο Πρωθυπουργός ενορχηστρωτής της συγκάλυψης”. Πριν από λίγες εβδομάδες, δεν έμεινε μόνο εκεί στο να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, αλλά και την οικογένειά του, την οικογένεια Μητσοτάκη»

«Μέσα σε λίγες ημέρες έχουν προκύψει δύο θέματα», σημείωσε. «Ξεκίνησε το ζήτημα του Πόθεν Έσχες. Εγώ δέχομαι, πραγματικά δέχομαι ότι ένας λογιστής μπορεί να έχει κάνει ένα λάθος. Και λάθος είναι γιατί τις προηγούμενες χρονιές ο κ. Ανδρουλάκης το δήλωνε. Με τον λογιστή του, τον ίδιον ή άλλον λογιστή. Ένα θέμα, λοιπόν είναι το Πόθεν Έσχες και το ότι ξεχάστηκε. Απάντησε, δεν του βγάλαμε καμία ανακοίνωση. Θέσαμε απλά κάποια θέματα ως προς το ότι έχει τα λεφτά του στο εξωτερικό ενώ ο ίδιος ζητάει να φορολογηθούν οι τράπεζες στην Ελλάδα, μιλάει για το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας».

Για το ζήτημα του ακινήτου είπε ότι «το αν υπάρχει ή όχι νομικό θέμα, ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο, δεν θα σας το πω εγώ. Δεν πρόκειται ποτέ ούτε να κουνήσουμε το δάχτυλο, ούτε να θέσουμε τέτοια θέματα εμείς. Αυτά όλα τα βρίσκει η Δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η Δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα».

