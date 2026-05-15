Ελληνοτουρκικά: Η «Γαλάζια Πατρίδα» φέρνει «φουρτούνα» στα «ήρεμα νέρα»

Χαλάει ο καιρός στις ελληνοτουρκικές σχέσεις: μετά από ένα διάστημα σχετικής… νηνεμίας, την οποία η Αθήνα περιέγραφε με τον όρο «ήρεμα νερά», η Άγκυρα μπαίνει σε φάση «πρόσω ολοταχώς» για την νομοθετική κατοχύρωση της «Γαλάζιας Πατρίδας», προσθέτοντας άλλον ένα πονοκέφαλο στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τουρκικά ΜΜΕ, μέσα στον Ιούνιο θα κατατεθεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση νομοσχέδιο, το οποίο σύμφωνα με το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ, «θα προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της» ορίζοντας ότι «τα όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας, που αποτελούν τα θαλάσσια σύνορα της Τουρκίας, θα κανονικοποιηθούν μέσω ενός βασικού νόμου», ενώ το κείμενο θα αφορά και σε νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο, που για την Τουρκία αποτελούν «γκρίζες ζώνες».

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έκανε λόγο για «νόμο-πλαίσιο» που έρχεται για να διορθώσει «ελλείψεις στο εσωτερικό νομικό πλαίσιο» και ανέφερε ότι το υπουργείο Άμυνας συμμετείχε ενεργά στην κατάρτιση του σχεδίου σε στρατιωτικό, τεχνικό, ακαδημαϊκό και νομικό επίπεδο προσθέτοντας ότι οι τελικές επεξεργασίες επί του νομικού κειμένου συνεχίζονται σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους θεσμούς.

Όπως είναι φυσικό, για την Αθήνα η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί άλλη μια ένδειξη ότι η Τουρκία προχωρεί αργά αλλά σταθερά στη διάβρωση του πλαισίου συνεννόησης που είχε αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια και επιστρέφει στη φάση του μαξιμαλισμού και της αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, σημειώνοντας, μάλιστα, ότι η Άγκυρα επεξεργάζεται το εν λόγω νομοσχέδιο χωρίς να έχει κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), δηλαδή, τον ακρογωνιαίο λίθο για τη ρύθμιση των θαλασσίων ζωνών.

Πώς αντιδρά η Αθήνα

Η πρώτη αντίδραση ήλθε από τον ίδιο τον ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος σημείωσε ότι «αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει διεθνή εφαρμογή. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι, για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη, πρέπει να συνεργαστούμε. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιθυμεί να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι ουσιαστικά καταδικασμένη σε αποτυχία», τονίζοντας ότι «το διεθνές δίκαιο πρέπει να υπερισχύει των εσωτερικών μας προθέσεων ή οραμάτων».

Σε παρόμοιο τόνο, από το Αγαθονήσι, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είπε ότι «αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό. Με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινής λογικής. Που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας. Σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. […] Όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα, από ό,τι προβλέπεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας», ενώ διπλωματικές πηγές στην Αθήνα σημείωναν ότι έχει γίνει σαφές στην Άγκυρα ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών.

Πληροφορίες από διπλωματικούς κύκλους αναφέρουν ότι η Αθήνα θεωρεί ότι η Άγκυρα γνωρίζει όλα όσα ανέφεραν οι Γεραπετρίτης και Δένδιας – περί ορίων αξιοποίησης του υπό επεξεργασία νομοσχεδίου – και ότι η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι νέες εντάσεις με την Ελλάδα, αλλά η, ας πούμε, θεσμοθέτηση του διεκδικητικού της πλαισίου και η επίκληση αυτής της θεσμοθέτησης όταν η Αθήνα θα προσφύγει σε διεθνή φόρα για να την αμφισβητήσει. Επίσης, εκτιμάται ότι η Τουρκία κάνει και ένα είδος επίδειξης δύναμης σε μια περίοδο που αισθάνεται πιεσμένη, τόσο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όσο και από την συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Πάντως, οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι η Αθήνα θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και δεν θα διστάσει να παρέμβει δυναμικά, αν το νομοσχέδιο θέσει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας ή αμφισβητήσει αρμοδιότητες που καθορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (π.χ. επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης). Το βέβαιο, εντούτοις, είναι ότι από τα «ήρεμα νερά» η κατάσταση περνά πλέον σε… θαλασσοταραχή, όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά.

