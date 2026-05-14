Δεν συμβάλλει στα ήρεμα νερά το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», απαντά η Αθήνα στην Άγκυρα

Στη σκιά των πληροφοριών που λένε πως η Τουρκία φέρνει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η Αθήνα έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στην Αγκυρα και ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών.

Πάντως, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη και «έχουν λειτουργήσει οι δίαυλοι επικοινωνίας».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τοποθετηθεί στο συνέδριο Energy Transition Summit που διοργανώνουν οι Financial Times και η «Καθημερινή», υπογράμμισε πως «οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει».

«Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή», τόνισε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με δημοσιεύματα που φέρουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη, πρέπει να συνεργαστούμε», προσέθεσε.

Ανέφερε μάλιστα πως υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, σημείωσε όμως πως προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται στον πυρήνα των Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν πολλά φόρα για να εκφράσει πιθανές διαμαρτυρίες.

«Έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες με την Τουρκία και πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, και θα ήταν απόλυτη σπατάλη να έχουμε οπισθοδρόμηση», ανέφερε. «Η Ελλάδα θα είναι πάντα ένας πολύ ισχυρός και ένθερμος υποστηρικτής της ειρήνης και της ευημερίας».

Επισήμανε πως «η νέα εποχή της εξωτερικής πολιτικής χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία ουσιαστική πρόβλεψη, καθώς υπάρχουν τόσες πολλές παράμετροι που είναι εντελώς ασαφείς και ευάλωτες. Αυτό που κάνεις στην πραγματικότητα είναι να διαμορφώνεις απαντήσεις για όλα τα πιθανά σενάρια. Και αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα όσον αφορά την τουρκική νομοθεσία σχετικά με τη νομιμοποίηση της ”Γαλάζιας Πατρίδας”».

«Το διεθνές δίκαιο πρέπει απλώς να υπερισχύει των εσωτερικών μας προθέσεων, σκοπών ή οραμάτων. Και έτσι λειτουργούν οι διμερείς μας σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία έχει σκόπιμα απέχει από την υπογραφή και την κύρωση της UNCLOS, αλλά αυτές οι διατάξεις αποτελούν μέρος του διεθνούς δικαίου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά δεσμευτικές για όλα τα κράτη, τόσο τα υπογράφοντα όσο και τα μη υπογράφοντα», τόνισε.

Αν δε λύσουμε το θέμα της υφαλοκρηπίδας δεν θα υπάρξει μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη

Υπογράμμισε τη σημασία διατήρησης των σχέσεων καλής γειτονίας με όλους τους γείτονές, όχι μόνο όσον αφορά την Τουρκία, αλλά και τη Λιβύη και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ελλάδα αναλαμβάνει άλλωστε μια σειρά πρωτοβουλιών σε όλες αυτές τις περιοχές, ως μεσολαβητής, αλλά και ως ηγετική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όσον αφορά την Τουρκία, σημείωσε πως ελήφθη μια θεμελιώδης απόφαση με τον πρωθυπουργό πριν από τρία χρόνια να προσπαθήσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με την Τουρκία.

«Έχουμε κάποια απτά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής μείωσης των παραβιάσεων του ελληνικού εναερίου χώρου, αλλά και της τεράστιας μείωσης του απόλυτου αριθμού των παράνομων εισόδων μεταναστών στην Ελλάδα. Όλοι κατανοούμε ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά που κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα, η οποία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, και ειδικότερα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Είναι πεποίθησή μου ότι, αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη και ευημερία. Επομένως, προσπαθούμε να εργαστούμε πάνω σε αυτό».

«Δεν έχουμε συμφωνήσει ως προς το πεδίο εφαρμογής αυτής της συζήτησης, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», προσέθεσε.

«Το όραμά μου είναι μια γειτονιά ειρήνης και ηρεμίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Το ίδιο ισχύει και για τη Λιβύη, όπου τα τελευταία δύο χρόνια, αντιμετωπίσαμε σημαντικές δυσκολίες στις σχέσεις μας, αλλά έχουμε δημιουργήσει μια πολύ λειτουργική σχέση και με τις δύο πλευρές της Λιβύης».

Ταυτόχρονα, επισήμανε, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση σχετικά με τη φάση προ-ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Αναλάβαμε μια σειρά πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης των Δελφών, με την οποία εκφράζουμε τη δέσμευσή μας στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ελλάδα είναι πλέον παντού».

«Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι τόνισε ότι «αντιμετωπίζουμε, και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες, αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση, μάλιστα, ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης, αλλά, πρέπει να πω, πολλές φορές ακόμα και της κοινής λογικής. Σχεδιασμούς που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Από εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμα ότι όλα μας τα νησιά έχουν ακριβώς αυτά τα δικαιώματα. Ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Και θα ήθελα να πω αυτό που λέω πάντα. Ότι το Αιγαίο, όπως και όλες οι θάλασσες, μπορεί να είναι χώρος φιλίας και συνάντησης. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και οι κανόνες είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

