ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 21:47
14.05.2026 20:18

Σοκ σε φοιτητική κινητοποίηση στο Βελιγράδι: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» στη διαδήλωση και παρέσυρε 90χρονο (Video)

Σκηνές-σοκ εκτυλίχθηκαν στο Βελιγράδι, έξω από τη Νομική Σχολή, όταν όχημα που κινείτο με την όπισθεν παρέσυρε έναν ηλικιωμένο κατά τη διάρκεια φοιτητικής κινητοποίησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που οι φοιτητές τηρούσαν 16 λεπτά σιγής για τα θύματα της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ, που είχε συμβεί την 1η Νοεμβρίου 2024.

Ο οδηγός επιχείρησε να «σπάσει» τη συγκέντρωση φοιτητών και πολιτών, με τις ομάδες περιφρούρησης να προσπαθούν να τον αποτρέψουν.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο εκνευρισμένος οδηγός βγήκε από το όχημα και επιτέθηκε σε παρευρισκόμενους, χτυπώντας, μάλιστα, έναν φοιτητή, προτού επιστρέψει στο αυτοκίνητο, κάνει όπισθεν και παρασύρει έναν 90χρονο άνδρα, επιχειρώντας στη συνέχεια να διαφύγει.

Συνελήφθη ο οδηγός, με κάταγμα στον μηρό ο 90χρονος 

«Οδηγός αυτοκινήτου προσπάθησε να διασχίσει με τη βία τη διασταύρωση όπου βρίσκονταν πολίτες και φοιτητές. Ξέσπασε καβγάς, ο οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητό του και χτύπησε τον συνάδελφό μας, έναν φοιτητή Νομικής, στη συνέχεια έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητο και χτύπησε έναν άνδρα περίπου 90 ετών, ο οποίος στεκόταν μαζί μας στη διασταύρωση», αναφέρουν φοιτητές στο Instagram.

Αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο χωρίς να παρεμβαίνουν αρχικά, προχώρησαν τελικά στη σύλληψη του δράστη. Ο 90χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο σε κέντρο πρώτων βοηθειών, όπου σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε κάταγμα στον μηρό.

Σειρά επεισοδίων σε διαδηλώσεις μετά την τραγωδία στο Νόβι Σαντ

Τα γεγονότα αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα έντασης που έχει καταγραφεί σε αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις μετά την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους

Τον Ιανουάριο του 2025, φοιτήτρια τραυματίστηκε σοβαρά όταν όχημα έπεσε πάνω σε αποκλεισμένη από φοιτητές διασταύρωση στο κέντρο του Βελιγραδίου, ενώ σε ξεχωριστό περιστατικό την ίδια περίοδο, αυτοκίνητο χτύπησε νεαρό διαδηλωτή στο Νέο Βελιγράδι, και ακόμη μία φοιτήτρια τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας στο οδόστρωμα, αφού την παρέσυρε αυτοκίνητο.

Ο Σέρβος πρόεδρος, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, έδωσε χάρη στην οδηγό, η οποία ήταν ύποπτη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ προχώρησε και σε απονομή χάριτος σε τέσσερις ακτιβιστές του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος, οι οποίοι είχαν επιτεθεί σε φοιτητές στο Νόβι Σαντ με ρόπαλα του μπέιζμπολ τον Ιανουάριο του 2025.

